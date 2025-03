«Είναι σημαντικό η Ουκρανία να ακούγεται και κανείς να μην την ξεχάσει» δηλώνει ο Ζελένσκι μετά το Βατερλώ με Τραμπ

Український дім у Вашингтоні. Зустрівся з українською громадою. Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені. Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ____ I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community. It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their interests are represented in every country, in every corner of the world. I am grateful for the support during this difficult time, for all the efforts made for Ukraine and Ukrainians, and for the assistance—not only diplomatic and financial, but also political and spiritual. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦