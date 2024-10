Λίβανος: Δύο ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον των νοτίων προάστιων της Βηρυτού - Βίντεο

Footage captures the moment of the zionist bombardment that targeted Haret Hreik in the southern suburb of #Beirut .#LebanonUnderAttack#Lebanon #GazaHolocaust #GazaGenocide #yahyasinwar #IsraelOutOfUN#Israel_Enemy_of_Humanity #Northern_Gaza#JabaliaGenocide pic.twitter.com/o8bkNbxhty