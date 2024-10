Πυραυλικό μπαράζ σε 180 περιοχές του Ισραήλ, τρέχουν στα καταφύγια οι πολίτες - Δείτε βίντεο

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

Tel Aviv and large parts of central Israel ran to the shelters moments ago.



Where: Tel Aviv, Gordon Beach

When: 14 10 2024 17:35

What: #wartimeTLV #TelAvivUnderAttack pic.twitter.com/asUovPxXwi