Η ισραηλινή αστυνομία διαψεύδει ότι ελικόπτερο των IDF χτύπησε αμάχους στο φεστιβάλ Supernova

Supernova, που εξελίχθηκε σε λουτρό αίματος στις 7 Οκτωβρίου λόγω των σφαγών της Χαμάς, ενδέχεται να σκότωσε και Ισραηλινούς.

🎥 𝐍𝐞𝐰 𝐑𝐚𝐰 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞:

Newly emerged footage shows an Israeli farmer rescuing around 120 people from the Supernova music festival where Hamas committed unspeakable atrocities.



Oz Davidian, made around 20 trips in his truck to save as many survivors as possible from… pic.twitter.com/ByPI7tEo4X