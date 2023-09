Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί - Παραμένουν χιλιάδες οι αγνοούμενοι

The streets are filled with corpses. 💔🇱🇾



Exclusive footage shows the overcrowded hospital sidewalks in the Libyan city of Derna with the bodies of flood victims that have struck the country.#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/GTGULYckDr — Algeria Mix II (@AlgMiix) September 12, 2023

🚨ALERT - After devastating flooding in Libya over 2000+ people reported DEAD and over 10, 000+ reported to be missing due to two dams collapsing from the Storm Daniel 💔🙏#Libya #Flood #Derna #StormDaniel#Emergency #Fema #Africa pic.twitter.com/YAgoVHhnLw — T R U T H P O L E (@Truthpole) September 12, 2023

More apocalyptic scenes emerging from Derna, Libya courtesy of ليبيا الأحرار



The scale and level of destruction is hard to comprehend. Local reports suggest that 25% of the city has been destroyed or severely damaged. Death toll now exceeds 3,500. pic.twitter.com/PnVyMyTh3x — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 12, 2023

Δραματικά ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα της ανατολικήςμε τις απώλειες ζωών να ανέρχονται σε 5.300.Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών, της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Ανατολική Λιβύη, ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.«Οι τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν την έρευνα για αγνοούμενους», είπε ο Μοχάμεντ Αμπολμόσα, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, και κάλεσε σε «διεθνή παρέμβαση για βοήθεια στις προσπάθειες διάσωσης».Δείτε βίντεο από τις καταστροφικές πλημμύρες στη ΝτέρναΕπιζώντες από τις πλημμύρες στη Λιβύη περιέγραψαν νωρίτερα ότι άκουσαν μια έκρηξη όταν έσπασε το ένα από τα δύο φράγματα στην Ντέρνα και ένα τσουνάμι έπνιξε την πόλη, με το νερό να ανεβαίνει μέχρι και τον τρίτο όροφο των κτιρίων. Κάποιοι σώθηκαν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα, άλλοι έμειναν επί ώρες μέσα στα πλημμυρισμένα διαμερίσματά τους, με το νερό να φτάνει σχεδόν στο ταβάνι.Στην είσοδο της Ντέρνα, μιας πόληςστην ανατολική Λιβύη, μια ομάδα διασωθέντων αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Πολλοί φορούσαν πιτζάμες και παντόφλες, αφού δεν πρόλαβαν να αλλάξουν ρούχα: έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να σωθούν.