Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: Φόβοι για μεγάλη αύξηση του αριθμού νεκρών - Στους 10.000 οι αγνοούμενοι

#BREAKING #LibyaFloods Take a look at disaster after catastrophic floods in eastern Libya. pic.twitter.com/HilbbqBqc6

Photos of the massive destruction that hit Libya because of the massive floods #Libya #Tripoli #LibyaFloods pic.twitter.com/IpObGARhq5

#BREAKING #LibyaFloods LATEST: Aerial footage of horrible floods in Libya!

The Libyan Ministry of Health believes that the number of victims of heavy rains and floods that hit the eastern regions of the country will increase to 10.000 - Al Hadath TV

Video: TASS/Reuters pic.twitter.com/1TNsliD5KW — The National Independent (@NationalIndNews) September 12, 2023

The devastating Medicane that hit #Libya deadly flooding, can be seen in Met-11 imagery as it made landfall, via Jochen Kerkmann #LibyaFloods pic.twitter.com/VLXFcBbd3j — EUMETSAT Users (@eumetsat_users) September 12, 2023

How bad was the flooding in Darna? The yellow square bottom left used to be the photo bottom right. 7 & 8 storey buildings wiped out & into the sea. #Darna #Libya #Libyafloods pic.twitter.com/orIRpfzOEh — ibn Thabit (@ibnthabit) September 12, 2023

Μιλώντας σε εκπομπή του BBC πρόσθεσε ότι αναμένεται διεθνής βοήθεια από χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιταλία και το Κατάρ.Η καταιγίδα Daniel προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη τη βορειοαφρικανική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων της Βεγγάζης και της Ντέρνα.Ανησυχία εγείρει, την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι οι εκτοπισμένοι χωρίς καμία ελπίδα να επιστρέψουν άμεσα στα σπίτια τους.