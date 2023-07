Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Φιδονήσι την 500ή μέρα της σύρραξης

500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 —— 500 days of the full-scale war. Snake Island. The free island of free Ukraine. I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war. Glory to everyone who fights for security in our Black Sea! Honor! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦