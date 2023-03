Γκάρι Λίνεκερ: Θύελλα αντιδράσεων σε Ουέστμινστερ και BBC για την απόλυση Λίνεκερ

Κλείσιμο

Με το βρετανικό Κοινοβούλιο να ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα να συζητά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης των Τόρις για το μεταναστευτικό, ένα νόμο για τον οποίο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις έχουν εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους, η Βρετανία περνά ένα Σαββατοκύριακο με αντικείμενο συζήτησης τηνκαι επί δεκαετίες παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, για σχόλια που έκανε αυτός κατά του νομοσχεδίου, με την υπόθεση να αποκτά πολιτικές διαστάσεις και μια δυνητική κρίση για τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.Ο Λίνεκερ, πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας καιτης «πιο διάσημης ποδοσφαιρικής εκπομπής στον κόσμο», Match Of The Day, όπως την χαρακτηρίζει το ίδιο το BBC, τέθηκε «εκτός αέρα», έπειτα από κριτική που άσκησε στη μεταναστευτική πολιτική που προωθεί η συντηρητική κυβέρνηση των Τόρις.Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο προβλέπει κυρίως να απαγορεύεται σε όσους φτάνουν μέσω της Μάγχης να ζητούν άσυλο στη Βρετανία, κάτι που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς δικαίου, με τον ΟΗΕ και πολλές διεθνείς οργανώσεις να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τον προτεινόμενο νόμο. Χθες, Παρασκευή, Βρετανία και Γαλλία σύναψαν νέα συμφωνία για να αναχαιτίσουν την παράτυπη μετανάστευση από τις γαλλικές ακτές, με μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας από βρετανικής πλευράς, ανακοίνωσαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ομετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στο Παρίσι., στα μικρόφωνα και στις οθόνες από το 1999, και ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, τιμωρήθηκε από τον βρετανικό φορέα για αναρτήσεις του στο twitter και για αναδημοσιεύσεις tweets, επικριτικών κατά αυτού του νομοσχέδιου. Σε μια από τις αναρτήσεις, γινόταν λόγος για μια βάρβαρη πολιτική απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους, και μια ρητορική που παραπέμπει στη ρητορική που χρησιμοποιούσαν πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία τη δεκαετία του 1930.Σε μια άλλη περίπτωση ο Λίνεκερ, ο οποίος έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πρόσφυγες στο σπίτι του, αναδημοσίευσε μια ανάρτηση με ένα βίντεο της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν να μιλά για τον νέο νομο, με το σχόλιο του Λίνεκερ: «Θέε μου! Αυτό είναι απλά απαίσιο».Για τοαυτό αποτέλεσε παραβίαση των κατευθυντήριων οδηγιών του.«Είναι παραβίαση των εσωτερικών μας κανονισμών», ανέφερε ο βρετανικός φορέας, ζητώντας από τον Λίνεκερ να «αποχωρήσει» αυτό το Σαββατοκύριακο. «Ποτέ δεν είπαμε ότι ο Γκάρι πρέπει να είναι μια ζώνη χωρίς γνώμη ή ότι δεν μπορεί να έχει άποψη για θέματα που τον ενδιαφέρουν, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να απέχει πολύ από το να παίρνει θέση σε πολιτικά ζητήματα κομμάτων ή πολιτικές διαμάχες», πρόσθεσε το BBC.Ωστόσο, έπειτα πολλοί διάσημοι πρώην ποδοσφαιριστές, σχολιαστές και παρουσιαστές ποδοσφαιρικών εκπομπών αποφάσισαν να μην παρουσιαστούν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Λίνεκερ.Οιδήλωσαν ότι δεν θα εμφανιστούν στο Match Of The Day, αυτή την εκπομπή θεσμό για τη Βρετανία, «την παλαιότερη τηλεοπτική ποδοσφαιρική εκπομπή στον κόσμο», σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνεςστο αθλητικό πρόγραμμα του BBC σήμερα καθώς πολλοί παρουσιαστές δεν συμμετείχαν σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Λίνεκερ, οδηγώντας το βρετανικό κανάλι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. «Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε την κατάσταση και ελπίζουμε να το κάνουμε σύντομα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.Η σαββατιάτικη εκπομπή του Match of the Day είχε προγραμματιστεί να προβληθεί στη συνηθισμένη ώρα παρά την απουσία του Λίνεκερ, αλλά πιθανότατα θα είναι μια σιωπηλή εκπομπή με τα κυριότερα στιγμιότυπα, δεδομένου ότι οι σχολιαστές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.Ο Σούνακ εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα υπερασπίζοντας τη μεταναστευτική πολιτική, λέγοντας ότι ελπίζει ότι ο Λίνεκερ και το BBC να μπορέσουν μπορούσαν να επιλύσουν τις διαφορές τους σε εύλογο χρόνο.«Είναι ζήτημα δικό τους, όχι της κυβέρνησης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχίζεται να δίνεται η σωστή διάσταση των πραγμάτων, δεδομένης της σοβαρότητας του μεταναστευτικού ζητήματος που έχει οδηγήσει 45.000 ανθρώπους να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους διασχίζοντας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους παράνομα τη Μάγχη.