Γκάρι Λίνεκερ: Απολύθηκε από το BBC μετά την κριτική στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Julia gives her verdict on Gary Lineker’s tweet comparing the Government’s Illegal Migration Bill to Nazi Germany.



“When it comes to talking about politics, it’s about time we showed you the red card.”@JuliaHB1 pic.twitter.com/wIN7ri7DuF — TalkTV (@TalkTV) March 8, 2023

Gary Lineker to step back from presenting Match of the Day until agreement reached on social media use - BBC statement https://t.co/WMsgqRzWrw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2023

A thought provoking thread that’s worth a couple of minutes of your time: https://t.co/NckBd2wEIe — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023

Στην απομάκρυνση του Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day» προχώρησε το BBC μετά το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για την κυβέρνηση της Αγγλίας και τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί.Ο Λίνεκερ, ο οποίος έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πρόσφυγες στο σπίτι του, είχε κάνει retweet μια ανάρτηση με βίντεο της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν να μιλάει για έναν προτεινόμενο νέο νόμο, με το σχόλιο «Καλό παράδεισο, αυτό είναι πέρα από απαίσιο».Όταν ρωτήθηκε σχετικά είπε: «Δεν υπάρχει τεράστια εισροή. Λαμβάνουμε πολύ λιγότερους πρόσφυγες από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι απλώς μια απίστευτα σκληρή πολιτική που απευθύνεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους σε γλώσσα που δεν είναι παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιείται από Γερμανία στα 30s, και είμαι εκτός οδηγιών;».Η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «απογοητευμένη» από τα σχόλια, καθώς, όπως πρόσθεσε, «το πλάνο μας είναι νόμιμο».Από την πλευρά του, το BBC θεώρησε πως με τη συμπεριφορά του ο Λίνεκερ «παραβίασε τις οδηγίες του Μέσου» και πως «δεν θα έπρεπε να τοποθετείται σε κομματικά πολιτικά ζητήματα ή πολιτικές διαμάχες», για αυτό και προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.O παλαίμαχος επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας παρουσίαζε την εκπομπή Match of the Day από το 1999 και είναι το πιο ακριβοπληρωμένο αστέρι του BBC, έχοντας κερδίσει περίπου 1,35 εκατομμύρια λίρες το 2020-21!