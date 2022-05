Κατέρρευσε δεκαώροφη πολυκατοικία στο Ιράν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί - Δείτε εικόνες αποκάλυψης

"viewers discretion is advised"

At least over 50 people are still trapped under rubble after collapse of Metropol building in #Abadan

تصاویر جدید از فاجعه در #آبادان، دست‌کم ۵۰ نفر زیر آوار مانده‌اند.#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/eGhw6Wm4CI