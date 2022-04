Μελανσόν: Στον 2ο γύρο των γαλλικών εκλογών «μην ψηφίσετε Λεπέν»!

🔴 Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour



Le président sortant (28,6%) et la candidate RN (24,4%) se sont hissés en tête du premier tour, selon les estimations à 20h. Ils devancent Jean-Luc Mélenchon (20,1%) et Éric Zemmour (7%). https://t.co/m1AtlEbX9Y