Γερμανία: Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία "Υλένια", έρχεται η "Ζεϋνέπ" - Δείτε βίντεο

🔴Une grue s'est effondrée à #Cracovie en #Pologne ce matin au passage de la #tempêteDudley en raison des puissantes rafales de #vent sur le secteur. 2 personnes seraient décédées et plusieurs blessés seraient à déplorer.



Vidéo : via @KrzysztofStory pic.twitter.com/i03Mdsx6vd — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 17, 2022

That was the weather this morning in #Hamburg 🇩🇪 on the river #Elbe with the storm #ylenia 😳 pic.twitter.com/EV56ZKA1p6 — AILERON (@AILERON001) February 17, 2022

Transport chaos plagues Germany as Storm Ylenia kills two



Footage shows the extent of the chaos as passengers were swept off their seats when a wave smashed the windows on a ferry in Hamburg.



The storm slammed most of northern Germany Thursday wreaking havoc for commuters - RT pic.twitter.com/ZwH9dGzB15 — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) February 17, 2022

A hurricane hits Germany! Storm Ylenia brings great destruction: The German weather service on Wednesday issued the second-highest severe weather warning for all of northern and eastern Germany as the country prepares for Storm Ylenia. Storm Ylenia is expected to bring hurricane pic.twitter.com/884FmO08mE — World News 24 (@DailyWorld24) February 17, 2022





Τρεις, σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε από τα ξημερώματα χθες Πέμπτη η«Υλένια», ενώ σήμερα ηπροβλέπει νέα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας που βαπτίστηκε «Ζεϋνέπ».Στο Όσναμπρουκ, άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τρέιλερ που έσυρε αποσυνδέθηκε, προκαλώντας σύγκρουση με φορτηγό. Στη Σαξονία-Άνχαλτ, 55χρονος σκοτώθηκε όταν δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη εν κινήσει.Με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκε 37χρονος στην Κάτω Σαξονία. Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από την «Υλένια»: δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή στην Πολωνία και δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτύπησε κεραυνός τον γερανό που χειρίζονταν.Άνδρας στη δυτική Πολωνία σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.Στο Αμβούργο συγκλονίζει το βίντεο οπού τεράστιο κύμα στον ποταμό Έλβα σπάει τα τζάμια πλοίο της γραμμής και αναγκάζει τους επιβάτες να απομακρυνθούν από το σημείο.Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κυρίως στη βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν και σημειώνονται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα.Σε πολλούς δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία εξαιτίας πτώσης δέντρων.Στο Βερολίνο η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charité, χωρίς πάντως να υπάρξουν τραυματισμοί.Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, περισσότερα από 54.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και 10.000 νοικοκυριά στη Βαυαρία, εξαιτίας πτώσης δέντρων σε καλώδια του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή αποκαταστάθηκε εντός ωρών, ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός n-tv.Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, τα σχολεία στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία παρέμειναν χθες κλειστά και δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα. Στο Βερολίνο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα με φυσική παρουσία λόγω των καιρικών φαινομένων.Ως αύριο Σάββατο αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων, ανακοίνωσαν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι μέσω Twitter. Στη βόρεια και βορειοανατολική Γερμανία τα τρένα υψηλής ταχύτητας δεν κυκλοφορούν το τελευταίο 24ωρο, επηρεάζοντας τις συγκοινωνίες από και προς Κάτω Σαξονία, Βρέμη, Αμβούργο, Σλέσβιγκ-Χολστάιν, Μεκλεμβούργο-Πομερανία, Βερολίνο και Βρανδεμβούργο.