Νέες απειλές Ερντογάν: «Αν ανοίξουμε τα σύνορα μας στους μετανάστες, δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα»

την έναρξη των εργασιών υποστήριξης και εγκατάστασης μιας δύναμης περίπου 400 ανδρών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην

Greece has turned into US military base, says Turkey's president, referring to US military installations in Alexandroupoli (Dedeagac)