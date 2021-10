Συνάντηση Μπάιντεν - Βαρθολομαίου στο Λευκό Οίκο: Η Σχολή της Χάλκης, τα εμβόλια και το κλίμα

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS — Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021

I was honored to meet His All-Holiness, @EcuPatriarch Bartholomew to discuss the U.S. commitment to supporting global religious freedom. We value our partnership with the Orthodox Christian community worldwide and religious minorities in Turkey and the region. pic.twitter.com/2CWFCY5E4W — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 25, 2021

.@EcuPatriarch “we are grateful to the US administration for the continuous support for the Ecumenical Throne and its ideas and values which we try to protect, struggling at the same time to survive in our historic seat in Istanbul” @ertofficial_ pic.twitter.com/HXTKNWPs8n — Lena Argiri (@lenaargiri) October 26, 2021





Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ,και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.στονΣύμφωνα με ανάρτηση που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ., ο Παναγιότατος έθεσε στον κ. Μπάιντεν την ανάγκη άμεσων ενεργειών των πολιτικών ηγεσιών στην κλιματική κρίση, την προώθηση των εμβολίων εναντίον της COVID - 19 στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.Οι δυο άνδρες αντήλλαξαν θερμές κουβέντες και αντήλλαξαν χαμόγελα, καθώς είναι γνωστή η εξαιρετική προσωπική σχέση την οποία διατηρούν.Πριν ο Βαρθολομαίος μεταβεί στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συναντήθηκε και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Ο κ. Μπλίνκεν έπλεξε το εγκώμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, ενώ θυμήθηκε την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη το 2011, μαζί με τον τότε Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπου ο Παναγιώτατος τους είχε υποδεχθεί στο Φανάρι. Στην συνέχεια, επανέλαβε την πάγια αρχή της Αμερικανικής Κυβέρνησης να υπερασπίζεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και εντός της χώρας, αναφερόμενος στον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου."Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται σθεναρά την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και το κάνουμε μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, όπως επίσης και στην ίδια την χώρα μας. Η εκκλησία του Παναγιοτάτου εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, και εδώ στις ΗΠΑ", ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπλίνκεν.Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον κ. Μπλίνκεν για την διαχρονική στήριξη των ΗΠΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ έκανε αναδρομή και στις προηγοιύμενες επισκέψεις του στην Ουάσιγκτον και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ."Είμαστε ευγνώμονες στην αμερικανική διακυβέρνηση, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, για την συνεχή υποστήριξη προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τις ιδέες και τις αρχές τις οποίες προσπαθούμε να προστατεύσουμε, αγωνιζόμενοι την ίδια ώρα να επιβιώσουμε στην ιστορική μας έδρα, την Κωνσταντινούπολη", τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνομιλώντας με τον κ. Μπλίνκεν, εξέφρασε την ανησυχία του για όσα υπόκεινται οι χριστιανοί στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής.Παράλληλά, επανέλαβε την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ενώ έδωσε έμφαση και στον διαθρησκευτικό διάλογο.Ο υπουργός Μπλίνκεν επιβεβαίωσε ότι η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης παραμένει συνεχής προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μπάιντεν.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο της Ουάσιγκτον το πρωί της Δευτέρας μετά από διανυκτέρευση στο πλαίσιο της 12ήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βαρθολομαίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσιγκτον το βράδυ της Κυριακής αφού ένιωσε «αδιαθεσία» λόγω της μεγάλης πτήσης και του φορτωμένου προγράμματος των εκδηλώσεων.Πηγή:www.ekirikas.com