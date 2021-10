Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν το περιβάλλον υποφέρει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μήνυμα τουάνοιξαν οι εργασίες τουτο οποίο διοργανώνουν από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το Διεθνές Ινστιτούτο Circular Clima του Διεθνούς Οργανισμού Ευρωπαϊκού Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ελλάδας και Αιγύπτου.Στο σημαντικό μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και 30 χρόνια στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος διοργανώνοντας διεθνή διαθρησκειακά και διεπιστημονικά συμπόσια καθώς και στις συνέργειες που αναπτύσσει για τα θέματα αυτά με ηγέτες όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιουστίνος του Καντέρμπερι καθώς και θεσμικά όργανα όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Αιτιολογώντας, οτη σχέση μεταξύ ηθικής και πνευματικότητας με το κεντρικό θέμα του Φόρουμ, την κυκλική οικονομία, αναφέρει στο μήνυμα του πως ο όρος «οικονομία» είναι ο ίδιος όρος με τον οποίο οι θεολόγοι ορίζουν την ιστορία της αγάπης και της συμπόνιας του Θεού για τον κόσμο, τη «θεία οικονομία» ενώ για την «πολιτική γειτονίας» η οποία ως θέμα επίσης απασχολεί το Φόρουμ ανέφερε πως αυτή ακριβώς η πολιτική είναι η βάση της διδασκαλίας του Χριστού, «η οποία υπονοεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην κλιματική αλλαγή αν δεν εκτιμήσουμε πως αυτό που κάνουμε επηρεάζει τους άλλους, ιδιαίτερα του φτωχούς»Καταλήγοντας στο μήνυμα του ο Πατριάρχης αναφέρει: «Για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον, η οικολογία πρέπει να ενσωματωθεί στην οικονομική θεωρία. Αν δεν μειώσουμε την παγκόσμια οικονομική ανισότητα, δεν μπορούμε να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπό μας στον πλανήτη και τους ανθρώπους του. Η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν το περιβάλλον υποφέρει. Χρειαζόμαστε ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό προσανατολισμό και οικολογική συνείδηση».Υπενθυμίζουμε ότι το Circle the Med Forum 2021 πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του EPLO στα Λεγρενά με περιορισμένη –λόγω της πανδημίας- φυσική παρουσία αλλά με απεριόριστο αριθμό on line συμμετοχών και συμμετέχουν σ΄ αυτό κορυφαίες προσωπικότητες των κεντρικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε., της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρείν καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μεσογείου ευρύτερα αλλά και της Μαύρης Θάλασσας.Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται πως στους ομιλητές του Circle the Med Forum 2021 συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς κ., ο πρώην Πρόεδρος της Σλοβενίας κ. Danilo Türk, ο Γενικός Γραμματέας της Ενωσης για τη Μεσόγειο κ Nasser Kamel, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου κ. Amr Moussa, οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Αιγύπτου κα Yasmine Fouad & της Βόρειας Μακεδονίας κ. Naser Nuredini καθώς και πλήθος Ελλήνων υπουργών, υψηλόβαθμων στελεχών Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ευρωβουλευτών, πανεπιστημιακών και στελεχών διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο για την Πράσινη Ανάπτυξη.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη δεύτερη αυτή διοργάνωση του Circle the Med Forum εισάγεται για πρώτη φορά και ο θεσμός των Circle the Med Forum Awards, η βράβευση δηλαδή ελληνικών επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων που έχουν αναπτύξει, σχεδιάσει ή/και εφαρμόσει θετικές δράσεις και καλές πρακτικές οι οποίες εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους έξι πυλώνες της Κυκλικής Οικονομίας (Green Growth, Blue Economy,Renewable Energy, Smart Cities, Cultural Heritage, Sustainable Tourism). Τα βραβεία θα απονεμηθούν στη διάρκεια ειδικής τελετής που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2021.