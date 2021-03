Διώρυγα του Σουέζ: Αγώνας δρόμου για ν' αποκολληθεί το Ever Given την επόμενη εβδομάδα

Εικόνα από το MarineTraffic





Ελπίδες ότι το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωντης ταϊβανέζικης εταιρείας Evergreen Marine, θα μπορέσει να αποκολληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από το σημείο που έχει προσαράξει, κλείνοντας εδώ και τέσσερις ημέρες τη Διώρυγα του Σουέζ , εκφράζουν οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην τεράστια επιχείρηση που έχει στηθεί.«Στόχος μας είναι να τα καταφέρουμε μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν υπέρ αυτού», δήλωσε αργά χθες στην ολλανδική τηλεόραση ο, διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείαςΟ συνδυασμός παραγόντων είναι, ηκαι έλευσηστο σημείο. Οι βυθοκόροι έχουν απομακρύνει περίπου 20.000 τόνους άμμου από την πλώρη του σκάφους, αλλά οι εργασίες ρυμούλκησης ανεστάλησαν προσωρινά το βράδυ.«Η πλώρη είναι κολλημένη για τα καλά στην άμμο, αλλά η πρύμνη δεν έχει κολλήσει εντελώς στον βυθό, κάτι που είναι θετικό. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό για να το απελευθερώσουμε», δήλωσε ο Μπερντόφσκι.«Τα βαριά ρυμουλκά, συνδυασμένης χωρητικότητας 400 τόνων, θα φτάσουν το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε ότι ένας συνδυασμός ρυμουλκών, βυθοκόρησης άμμου στην πλώρη και υψηλής παλίρροιας θα μας επιτρέψει να χαλαρώσουμε το πλοίο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας» πρόσθεσε ο επικεφαλής της ολλανδικής εταιρείας.Ένας χερσαίοςθα φτάσει στο σημείο το Σαββατοκύριακο προκειμένου να βοηθήσει να ελαφρύνει το φορτίο του Ever Given, με εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, αν χρειαστεί. Εντούτοις, ειδικοί προειδοποιούν ότι«Εάν δεν καταφέρουμε να το απελευθερώσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να αφαιρέσουμε περίπου 600 εμπορευματοκιβώτια από την πλώρη για να μειώσουμε το βάρος. Αυτό θα χρειαστεί ημέρες, γιατί το πού θα αφήσουμε όλα αυτά τα εμπορευματοκιβώτια είναι ένας αρκετά δύσκολος γρίφος» δήλωσε ο Μπερντόφσκι.Η Boskalis είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία της, στην οποία ανατέθηκε αυτή την εβδομάδα να βοηθήσει την αιγυπτιακή αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) να αποκολλήσει το σκάφος.Η εταιρεία Boskalis είναι από τις πλέον έμπειρες σε παρόμοιες επιχειρήσεις. Ίσως η πιο γνωστή της επιχείρηση ήταν συμμετοχή της στην ανέλκυση του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου kursk από το βυθό της Θάλασσας της Μπάρεντς.Το μήκους 400 μέτρων Everg Given έχει ακινητοποιηθεί διαγώνια στο νότιο τμήμα του καναλιού από την Τρίτη, διαταράσσοντας την παγκόσμια ναυτιλία και εμποδίζοντας μια από τις πλέον πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου.Περίπουπερνά μέσα από το κανάλι, και δεκάδες σκάφη περιμένουν γύρω από τις βόρειες και νότιες εισόδους του. Το ημερήσιο κόστος από τις καθυστερήσεις για την παγκόσμια οικονομία έχει εκτιμηθεί σεΤα ναύλα για τα πετρελαιοφόρα προϊόντων πετρελαίουμετά το ατύχημα και η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού έχει διαταραχθεί μετά το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ, απειλώντας μετις εταιρείες.Στα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρει το Ever Given περιλαμβάνονται προϊόντα τηςκαι της γνωστής βρετανικής αλυσίδας ηλεκτρονικών. Η ολλανδική εταιρεία προϊόντων σπιτιούεπιβεβαίωσε επίσης ότι εμπορεύματά της βρίσκονται στο πλοίο.Εάν συνεχιστεί επί μακρόν αυτή η κατάσταση, οι εταιρείες ενδέχεται να αποφασίσουν να αλλάξουν δρομολόγιο για τα πλοία τους, γύρω από το, προσθέτοντας περίπου δύο εβδομάδες στο χρόνο ταξιδιού και επιπλέον κόστος σε καύσιμα.Ναυτιλιακοί πράκτορες δήλωσαν το Σάββατο στο Reuters ότι κανένα από τα πλοία που περιμένουν στις εισόδους του καναλιού δεν είχε ζητήσει ακόμη την αναδρομή.Ο κίνδυνος για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων είναι μεγαλύτερος για την- όπου βασικοί λιμένες όπως η Αμβέρσα στο Βέλγιο και ο Felixstowe στη Βρετανία αντιμετωπίζουν καθυστερήσειςΟιεπηρεάζονται περισσότερο στις ανατολικές ακτές και τον Κόλπο του Μεξικού. Περίπου 45% του όγκου φορτίου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στο Νιου Τζέρσεϊ κινείται μέσω του καναλιού του Σουέζ, ανέφεραν ειδικοί.Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν την Αίγυπτο στις συνεχείς προσπάθειές της. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, σημειώνοντας ότι το μπλοκάρισμα της διώρυγας επηρεάζει τις αγορές ενέργειας.