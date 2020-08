Ινδία: Συνετρίβη αεροπλάνο με 191 επιβάτες - Τουλάχιστον 14 νεκροί

#Update | #AirIndia express flight from Dubai crash lands at calicut 191 passengers on board fuselage broken apart, casualties expected, Airplane has broken in to 2 pcs



Track latest news updates here https://t.co/mq8kOjTUaR pic.twitter.com/8M0yXC5VED — Economic Times (@EconomicTimes) August 7, 2020

Pic from Karipur airport. It was Air India Express plane pic.twitter.com/PhNNtg2roM — Dhanya Rajendran (@dhanyarajendran) August 7, 2020

#AirIndiaExpress Crash | What we know so far



▪️ 2 Dead, 35 injured after plane falls into a vally, breaks into 2 pieces

▪️ Incident happened amid heavy rainfall

▪️ Rescue operations underway



MORE: https://t.co/egL2hsitii pic.twitter.com/nBXBREqmce — RT (@RT_com) August 7, 2020

Dubai Kozhikode Air India Express flight crashes 190 people on board ! pic.twitter.com/xFNbqkWaw6 — Neeta Sharma (@NEETAS11) August 7, 2020

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία καθώς η πτήση, με τους 191 επιβαίνοντες, από Ντουμπάι προς την Καλικούτ συνετρίβη στο τέλος του αεροδιαδρόμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση, εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης. Όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι 14, ανάμεσά τους και οι δύο πιλότοι, ενώ υπάρχουν αναφορές για 123 τραυματίες.Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.Πλήθος αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της συντριβής, στις οποίες αποτυπώνεται ο τρόμος, ενώ ακούγονται φωνές. Τα βίντεο που κυκλοφορούν κόβουν την ανάσα, καθώς δείχουν το αεροσκάφος «κομμένο» στα δύο.Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν επί 20 λεπτά γύρω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθεί. Του τραγικού συμβάντος προηγήθηκε μια αποτυχημένη απόπειρα προσγείωσης.Γύρω από το σημείο της συντριβής, όπως φαίνεται και στα πλάνα, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ενώ συντελούνται προσπάθειες διάσωσης.Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά, σε σύνολο επιβατών και πληρώματος.Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμι της Καλικούτ με την αστυνομία να αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η πτήση της Air India, με αριθμό IX-1344, βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου στις 7:45 τοπική ώρα».Δεκάδες ασθενοφόρα συγκεντρώθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος ώστε να διακομιστούν στα νοσοκομεία οι τραυματίες. Όπως αναφέρεται, επρόκειτο για πτήση επαναπατρισμού.