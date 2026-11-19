Η πρώτη περίπτωση ασθενούς: Ένας όγκος που ίσως δεν χρειάζεται να πειράξουμε

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Από εκείνη τη στιγμή, οι περισσότερες πληροφορίες που ακολουθούν δύσκολα συγκρατούνται. Το μυαλό πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στο χειρότερο σενάριο και οι ερωτήσεις έρχονται η μία μετά την άλλη: «Είναι καρκίνος; Πρέπει να χειρουργηθώ; Πόσο επείγει; Μπορεί να αφαιρεθεί; Θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος μετά το χειρουργείο;».«Και όμως, από εκείνο το κοινό σημείο εκκίνησης, οι δρόμοι των τριών αυτών ανθρώπων θα χωρίσουν εντελώς. Γιατί η πρώτη απάντηση που πρέπει να γνωρίζει ένας ασθενής είναι ίσως και η σημαντικότερη: η φράση “όγκος εγκεφάλου” δεν αποτελεί από μόνη της μία συγκεκριμένη διάγνωση», επισημαίνει ο κ.«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι όγκων του εγκεφάλου, με εντελώς διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση. Κάποιοι είναι καλοήθεις και μπορεί να παραμείνουν σταθεροί για χρόνια. Άλλοι αναπτύσσονται αργά αλλά, λόγω της θέσης τους, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Υπάρχουν επίσης πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου, αλλά και μεταστάσεις από βλάβες που ξεκίνησαν σε κάποιο άλλο όργανο.Κυρίως, όμως, δεν χρειάζονται όλοι οι ασθενείς την ίδια θεραπεία», προσθέτει και συνεχίζει εξηγώντας τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις των ασθενών:Μια γυναίκα 58 ετών κάνει μαγνητική εγκεφάλου για επίμονους πονοκεφάλους. Η εξέταση αποκαλύπτει ένα μικρό μηνιγγίωμα. Δεν προκαλεί πίεση στον εγκέφαλο, δεν σχετίζεται με κάποιο νευρολογικό σύμπτωμα και όλα τα χαρακτηριστικά του στη μαγνητική συνηγορούν υπέρ ενός καλοήθους όγκου.Η πρώτη της ερώτηση είναι αναμενόμενη: «Πρέπει να χειρουργηθώ;».Η απάντηση μπορεί να είναι ένα εμφατικό «όχι».«Ένα τυχαία διαγνωσμένο, μικρό και ασυμπτωματικό μηνιγγίωμα δεν χρειάζεται αυτομάτως χειρουργείο. Σε πολλές περιπτώσεις, η σωστή αντιμετώπιση είναι η παρακολούθηση με μαγνητικές τομογραφίες. Εάν παραμένει σταθερό και ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα, μπορεί να μη χρειαστεί ποτέ θεραπεία.Αυτή ακριβώς η προσέγγιση -η διαφοροποίηση των ασθενών με βάση τον κίνδυνο, ώστε να χειρουργούνται όσοι πραγματικά ωφελούνται και να παρακολουθούνται με ασφάλεια οι υπόλοιποι- αποτελεί τον πυρήνα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για τα μηνιγγιώματα, στη συγγραφή των οποίων είχα την τιμή να συμμετάσχω.Το συμπέρασμα για τον ασθενή είναι ουσιαστικό: στη νευροχειρουργική, σωστή θεραπεία δεν σημαίνει πάντα χειρουργείο.Η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενούς, το μέγεθος και η θέση του όγκου, η πιθανή αύξησή του στον χρόνο και κυρίως η σχέση του με κρίσιμες δομές του εγκεφάλου είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση», αναφέρει.