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Μεγαλύτερη θρησκεία το Ισλάμ έως το 2035, γιατί οι Μουσουλμάνοι θα ξεπεράσουν τους Χριστιανούς, τι δείχνει παγκόσμια έρευνα
Μεγαλύτερη θρησκεία το Ισλάμ έως το 2035, γιατί οι Μουσουλμάνοι θα ξεπεράσουν τους Χριστιανούς, τι δείχνει παγκόσμια έρευνα
Το Pew Research Center εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε θρησκευτική ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη γονιμότητα, την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, τη μετανάστευση και τα ποσοστά αλλαγής θρησκευτικής ταυτότητας
Στην εκτίμηση ότι το Ισλάμ θα γίνει η μεγαλύτερη θρησκεία σε όλο τον κόσμο έως το 2035 προχώρησε το κέντρο Pew Research Center, το οποίο δημοσιεύει εδώ και 25 χρόνια εκθέσεις σχετικά με τους θρησκευτικούς πληθυσμούς.
Οι νέες προβλέψεις του Pew εκτιμούν ότι έως το 2035 θα υπάρχουν 2,57 δισεκατομμύρια Μουσουλμάνοι και 2,52 δισεκατομμύρια Χριστιανοί. Έως το 2070, δε, εφόσον συνεχιστούν οι πρόσφατες τάσεις, ο αριθμός των Μουσουλμάνων παγκοσμίως θα ξεπεράσει τα 3,6 δισεκατομμύρια, ενώ οι Χριστιανοί θα είναι λίγο λιγότεροι από 3 δισεκατομμύρια.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη, παρότι ο αριθμός τόσο των Χριστιανών όσο και των Μουσουλμάνων αναμένεται να αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ισλάμ αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Ένας βασικός λόγος, σύμφωνα με το Pew, είναι ότι οι Μουσουλμάνοι τείνουν να αποκτούν περισσότερα παιδιά σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες θρησκευτικές ομάδες.
«Είναι τα μωρά», δήλωσε ο δημογράφος του Pew, Κόνραντ Χάκετ, εξηγώντας ότι οι προσηλυτισμοί και οι άλλοι τρόποι αλλαγής θρησκευτικής ταυτότητας αποτελούν πολύ μικρότερους παράγοντες σε σύγκριση με τα ποσοστά γονιμότητας.
Χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι κατά την περίοδο 2020-2025, ο δείκτης γονιμότητας των Μουσουλμάνων ήταν 3,1 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ για τους Χριστιανούς διαμορφώθηκε στα 2,5 παιδιά - σημειώνεται ότι το επίπεδο γονιμότητας που θεωρείται απαραίτητο για την αναπλήρωση κάθε γενιάς υπολογίζεται σε περίπου 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.
Σύμφωνα με το Pew ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 29% μεταξύ 2020 και 2070 με τη σημείωση ότι από τις θρησκευτικές ομάδες που εξετάστηκαν, μόνο οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμούς αντίστοιχους της συνολικής πληθυσμιακής αύξησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Χριστιανών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30% και των Μουσουλμάνων κατά 80%.
Αυτό εξηγείται εν μέρει από την εκτίμηση του Pew ότι το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμιακής αύξησης παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες θα σημειωθεί στην Αφρική, ιδιαίτερα στις περιοχές νότια της ερήμου Σαχάρας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι.
Παρότι ο αριθμός των Ινδουιστών και των Εβραίων αναμένεται να αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, προβλέπεται ότι το ποσοστό τους στον παγκόσμιο πληθυσμό θα μειωθεί, σύμφωνα με το Pew. Αντίθετα, ο αριθμός των Βουδιστών προβλέπεται να μειωθεί τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αναμενόμενη μείωση του συνολικού πληθυσμού της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.
Για τη διαμόρφωση των προβλέψεων ανά χώρα, το Pew εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε θρησκευτική ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη γονιμότητα, την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, τη μετανάστευση και τα ποσοστά αλλαγής θρησκευτικής ταυτότητας.
Οι νέες προβλέψεις του Pew εκτιμούν ότι έως το 2035 θα υπάρχουν 2,57 δισεκατομμύρια Μουσουλμάνοι και 2,52 δισεκατομμύρια Χριστιανοί. Έως το 2070, δε, εφόσον συνεχιστούν οι πρόσφατες τάσεις, ο αριθμός των Μουσουλμάνων παγκοσμίως θα ξεπεράσει τα 3,6 δισεκατομμύρια, ενώ οι Χριστιανοί θα είναι λίγο λιγότεροι από 3 δισεκατομμύρια.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη, παρότι ο αριθμός τόσο των Χριστιανών όσο και των Μουσουλμάνων αναμένεται να αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ισλάμ αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Ένας βασικός λόγος, σύμφωνα με το Pew, είναι ότι οι Μουσουλμάνοι τείνουν να αποκτούν περισσότερα παιδιά σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες θρησκευτικές ομάδες.
«Είναι τα μωρά», δήλωσε ο δημογράφος του Pew, Κόνραντ Χάκετ, εξηγώντας ότι οι προσηλυτισμοί και οι άλλοι τρόποι αλλαγής θρησκευτικής ταυτότητας αποτελούν πολύ μικρότερους παράγοντες σε σύγκριση με τα ποσοστά γονιμότητας.
Χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι κατά την περίοδο 2020-2025, ο δείκτης γονιμότητας των Μουσουλμάνων ήταν 3,1 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ για τους Χριστιανούς διαμορφώθηκε στα 2,5 παιδιά - σημειώνεται ότι το επίπεδο γονιμότητας που θεωρείται απαραίτητο για την αναπλήρωση κάθε γενιάς υπολογίζεται σε περίπου 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.
Σύμφωνα με το Pew ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 29% μεταξύ 2020 και 2070 με τη σημείωση ότι από τις θρησκευτικές ομάδες που εξετάστηκαν, μόνο οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμούς αντίστοιχους της συνολικής πληθυσμιακής αύξησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Χριστιανών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30% και των Μουσουλμάνων κατά 80%.
Αυτό εξηγείται εν μέρει από την εκτίμηση του Pew ότι το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμιακής αύξησης παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες θα σημειωθεί στην Αφρική, ιδιαίτερα στις περιοχές νότια της ερήμου Σαχάρας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι.
Παρότι ο αριθμός των Ινδουιστών και των Εβραίων αναμένεται να αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, προβλέπεται ότι το ποσοστό τους στον παγκόσμιο πληθυσμό θα μειωθεί, σύμφωνα με το Pew. Αντίθετα, ο αριθμός των Βουδιστών προβλέπεται να μειωθεί τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αναμενόμενη μείωση του συνολικού πληθυσμού της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.
Για τη διαμόρφωση των προβλέψεων ανά χώρα, το Pew εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε θρησκευτική ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη γονιμότητα, την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, τη μετανάστευση και τα ποσοστά αλλαγής θρησκευτικής ταυτότητας.
Άλλα ευρήματα της έρευνας
- Εφόσον συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, το Pew προβλέπει ότι έως το 2070:
- - Περισσότεροι από τους μισούς Χριστιανούς παγκοσμίως θα ζουν στην υποσαχάρια Αφρική.
- - Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα γίνει η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό Χριστιανών.
- - Οι ΗΠΑ δεν θα διαθέτουν πλέον χριστιανική πλειοψηφία, αν και οι Χριστιανοί θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα της χώρας.
- - Το Πακιστάν θα έχει τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, ακολουθούμενο από την Ινδία, τη Νιγηρία και την Ινδονησία, η οποία σήμερα έχει τους περισσότερους Μουσουλμάνους.
- - Οι περισσότερες χώρες θα έχουν περισσότερους ανθρώπους χωρίς θρησκευτική ταυτότητα σε σύγκριση με σήμερα. Ωστόσο, η αύξηση αυτή θα αντισταθμιστεί πλήρως από τη μείωση του πληθυσμού της Κίνας.
- - Το 62% των Εβραίων παγκοσμίως θα ζει στο Ισραήλ, έναντι 46% το 2020.
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