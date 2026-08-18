Πώς μας αρρωσταίνουν οι λάμπες LED: «Χαλούν» ύπνο και μεταβολισμό, μειώστε το junk light λέει καθηγητής του Χάρβαρντ

Σε τι διαφέρει το φυσικό φως

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Τι έδειξε το νέο πείραμα

Τοαποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής – μας επιτρέπει να βλέπουμε όταν το φυσικό φως δεν είναι διαθέσιμο. Ο ρόλος του στον οργανισμό, ωστόσο, φαίνεται πως είναι σύνθετος: Καθορίζει πότε είμαστε σε εγρήγορση και πότε νυστάζουμε, επηρεάζει την έκκριση ορμονών, τη θερμοκρασία του σώματος, την πέψη και τον μεταβολισμό. Οι ειδικοί στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σ’ ένα νέο ερώτημα:Μήπως ο τεχνητός φωτισμός έχει επιπτώσεις στην υγεία πέρα από την όραση;Στο επίκεντρο βρίσκονται οι, που μέσα σε λίγα χρόνια έχουν κυριαρχήσει στα σπίτια, τα γραφεία, τα νοσοκομεία και σχεδόν σε κάθε κλειστό χώρο. Είναι οικονομικές, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, το φως που εκπέμπουν διαφέρει σημαντικά από το ηλιακό., πρώην καθηγητής του Harvard Medical School κι ένας εκ των πρωτοπόρων της κιρκάδιας βιολογίας, χρησιμοποιεί έναν χαρακτηριστικό όρο:, δηλαδή «φως-σκουπίδι». Όπως το πρόχειρο φαγητό μάς δίνει θερμίδες χωρίς την απαραίτητη θρεπτική αξία, έτσι και ορισμένα σύγχρονα συστήματα φωτισμού μάς επιτρέπουν να βλέπουμε, χωρίς όμως να αναπαράγουν το πλήρες φάσμα του φυσικού φωτός.Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, οι άνθρωποι περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους. Τοπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ακτινοβολίας, από το υπεριώδες έως το ορατό και το υπέρυθρο.Οι περισσότεροι LED φωτισμοί, αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί κυρίως με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση και την οπτική άνεση. Παράγουν την αίσθηση λευκού φωτός, συνδυάζοντας συγκεκριμένες περιοχές του φάσματος, ενώ συχνά εμφανίζουν έντονη παρουσία «μπλε» φωτός. Ακόμη και λάμπες που πωλούνται ως «θερμό λευκό» μπορεί να εκπέμπουν αρκετά μπλε μήκη κύματος. Ταυτόχρονα, απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό άλλα μήκη κύματος που υπάρχουν στο φυσικό φως, όπως το υπέρυθρο.Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον δρ. Moore-Ede, δεν είναι απλώς τι βλέπει το μάτι, αλλά τι μήνυμα λαμβάνει ολόκληρος ο οργανισμός.Νέα μελέτη των Edward M. Barrett και Glen Jeffery από το, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, εξετάζει κατά πόσο η σύνθεση του φωτός επηρεάζει βιολογικές λειτουργίες.Οι επιστήμονες συμπλήρωσαν τον συμβατικό φωτισμό LED με φωτισμό ευρύτερου φάσματος, που έφθανε έως τα 1.500 nm και περισσότερο. Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε αυτό το περιβάλλον για δύο εβδομάδες και, στη συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν την ευαισθησία τους στη χρωματική αντίθεση, έναν δείκτη οπτικής λειτουργίας.Η επίδοση βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ μέρος του αποτελέσματος παρέμεινε για περίπου 2 μήνες μετά τη διακοπή του συμπληρωματικού φωτισμού. Για τους συγγραφείς, τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη ότι η σύνθεση του φωτός του περιβάλλοντός μας μπορεί να επηρεάζει τη φυσιολογία μέσω της λειτουργίας των μιτοχονδρίων, των μικροσκοπικών «εργοστασίων ενέργειας» των κυττάρων.