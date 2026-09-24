ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά
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Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Εξετάσεις

ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτο πληθυσμό, έχοντας εξετάσει πάνω από 70.000 πολίτες

ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας πραγματοποιούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), βοηθώντας ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε δομές υγείας, δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν ή είναι σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, αποκομμένοι υγειονομικά.

Στο πλαίσιο των δράσεων των ΚΟΜΥ, από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Αύγουστο 2026, έχουν εξετασθεί συνολικά πάνω από 70.000 πολίτες πανελλαδικά, εκ των οποίων 15.114 δέχθηκαν κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

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