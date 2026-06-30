Όραση: Η έκθεση στο τεχνητό φως το βράδυ συνδέεται με 3 σοβαρές παθήσεις των ματιών
YGEIAMOU.GR
Γλαύκωμα Εκφύλιση ωχράς κηλίδας Καταρράκτης Μπλε φως Όραση Τεχνητό φως

Όραση: Η έκθεση στο τεχνητό φως το βράδυ συνδέεται με 3 σοβαρές παθήσεις των ματιών

Η έκθεση σε έντονο τεχνητό φως τις βραδινές ώρες, ιδιαίτερα πριν από τον ύπνο, δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα του ύπνου αλλά και τη μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών, σύμφωνα με νέα μελέτη

Όραση: Η έκθεση στο τεχνητό φως το βράδυ συνδέεται με 3 σοβαρές παθήσεις των ματιών
Μαρία Κοτοπούλη
Επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια πως το έντονο τεχνητό φως τις βραδινές ώρες μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει και την όρασή μας.

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο GeroScience, τα πολύ υψηλά επίπεδα φωτισμού μεταξύ 20:00 και 23:30 συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακών οφθαλμικών παθήσεων, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, ο καταρράκτης και το γλαύκωμα. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον φωτισμό μετά τη δύση του ηλίου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία.

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Μαρία Κοτοπούλη
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