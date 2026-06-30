Όραση: Η έκθεση στο τεχνητό φως το βράδυ συνδέεται με 3 σοβαρές παθήσεις των ματιών

Η έκθεση σε έντονο τεχνητό φως τις βραδινές ώρες, ιδιαίτερα πριν από τον ύπνο, δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα του ύπνου αλλά και τη μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών, σύμφωνα με νέα μελέτη