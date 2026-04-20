Η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή: Δορυφορική μελέτη της NASA καταγράφει αύξηση τουλάχιστον 16% στο τεχνητό φως παγκοσμίως

Αναλύθηκαν πάνω από 1,1 εκατ. εικόνες σε βάθος δεκαετίας - Η πανδημία, οι ενεργειακές πολιτικές και οι οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν την ένταση του φωτισμού – Η Ευρώπη σκοτείνιασε αισθητά, ενώ η Ασία συνεχίζει να αυξάνει τη φωτεινότητά της

Γη, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που βασίστηκε σε περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες. Ωστόσο, η γεωγραφική κατανομή και η ένταση της αύξησης παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, λόγω της πανδημίας Covid-19, των κανονισμών για τη φωτορύπανση και των οικονομικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ερευνητές που χρηματοδοτήθηκαν από τη NASA στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (UConn) ανέλυσαν τις δορυφορικές εικόνες σε διάστημα εννέα ετών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το τεχνητό φως στον πλανήτη αυξήθηκε συνολικά κατά 16% μεταξύ 2014 και 2022.











Nature κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, καταγράφει ότι ορισμένες περιοχές του πλανήτη έγιναν πιο σκοτεινές, γεγονός που αντιστάθμισε εν μέρει μια συνολική αύξηση 34% στη παγκόσμια φωτεινότητα.



Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Ευρώπη παρουσίασε σημαντική μείωση φωτισμού λόγω κανονισμών ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ η Βενεζουέλα έχασε περισσότερο από 26% του νυχτερινού φωτισμού της εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης.



Σε γενικότερο επίπεδο, τα lockdown, η επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας και η μείωση του τουρισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού επηρέασαν σημαντικά πολλές περιοχές στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας. Πιο πρόσφατα, ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας άφησε «ορατά ίχνη» στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.



Στην Ασία η μεγαλύτερη αύξηση φωτεινότητας Η Ασία συνέχισε, όπως ήταν αναμενόμενο, να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση φωτεινότητας σε σύγκριση με άλλες περιοχές.



Ο Ζε Ζου, συν-συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Τηλεπισκόπησης του UConn, δήλωσε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της NASA: «Αυτό που αποκαλύπτουν σήμερα οι δορυφόροι για τις νύχτες μας δεν είναι μια απλή αφήγηση προόδου ή παρακμής».



Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα δυναμικό πορτρέτο ενός είδους που αναδιαμορφώνει το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο, χτίζοντας, καταστρέφοντας, διατηρώντας και καταρρέοντας, συχνά ταυτόχρονα. Ο κόσμος δεν γίνεται απλώς πιο φωτεινός. Τρεμοπαίζει».



Ο Ζου και η ερευνητική του ομάδα ανέλυσαν 1,16 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες σε επίπεδο pixel, φιλτράροντας παρεμβολές από το φως της Σελήνης, τα σύννεφα και ατμοσφαιρικούς παράγοντες, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που, όπως εξήγησε, μοιάζει με τη χρήση «έξυπνων γυαλιών» για την ανίχνευση πραγματικών αλλαγών στο νυχτερινό φως.



Η εμπειρία, όπως σημείωσε, ήταν «σαν να παρακολουθείς τον καρδιακό παλμό του πλανήτη».



Αναλύθηκαν πάνω από 1,1 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες Υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής ερευνητή Τιάν Λι, η ομάδα ανέλυσε εικόνες που ελήφθησαν περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της εννεαετούς περιόδου της μελέτης, μέσω του οργάνου Visible Infrared Imaging Radiometer Suite της NASA. Οι μεταβολές στη φωτεινότητα παρουσιάζονται σε οπτικοποιήσεις που έχει δημοσιεύσει η διαστημική υπηρεσία.



Οι πόλεις της δυτικής ακτής των ΗΠΑ έγιναν πιο φωτεινές καθώς αυξήθηκε ο πληθυσμός τους, ενώ μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής παρουσίασε μείωση φωτισμού, εξέλιξη που αποδίδεται στη μεγαλύτερη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων LED και σε ευρύτερες οικονομικές αναδιαρθρώσεις.



Η νυχτερινή φωτεινότητα αυξήθηκε έντονα στην Κίνα και τη βόρεια Ινδία παράλληλα με την αστική ανάπτυξη, ενώ μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας συνέβαλαν στη μείωση της φωτορύπανσης στο Παρίσι και γενικότερα στη Γαλλία, όπου καταγράφηκε μείωση φωτισμού κατά 33%.



«Σκοτείνιασε» αισθητά η Ευρώπη Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία παρουσίασαν αντίστοιχα μείωση 22% και 21%, ενώ οι ευρωπαϊκές νύχτες σκοτείνιασαν αισθητά το 2022, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε την έναρξη της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας.



Η μελέτη ανέδειξε επίσης την έκταση της καύσης αερίων από ενεργειακές εταιρείες στις ΗΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν κύκλους έντονης καύσης αερίων, γνωστής ως flaring, σε κεντρικές περιοχές των ΗΠΑ, ιδίως στη λεκάνη Permian στο Τέξας και στον σχηματισμό Bakken στη Βόρεια Ντακότα, σύμφωνα με τη NASA.



Η Ντέμπορα Γκόρντον, ανώτερη επιστημονική συνεργάτιδα του προγράμματος κλιματικής πληροφόρησης του Rocky Mountain Institute, δήλωσε στη διαστημική υπηρεσία: «Η ενημέρωση διαχειριστών, επενδυτών και ασφαλιστικών εταιρειών ότι αυτό συμβαίνει αποτελεί σημαντική αξία, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο παγκοσμίως».



Όπως σημείωσε, «η κατανόηση του πού σπαταλάται φυσικό αέριο σε όλο τον κόσμο και η δημόσια διάθεση αυτών των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή, οικονομική και περιβαλλοντική ασφάλεια».