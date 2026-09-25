Βουβωνοκήλη στους άνδρες: Επηρεάζει τη σεξουαλική δραστηριότητα;

Η βουβωνοκήλη δεν είναι απλώς ένα ανατομικό πρόβλημα του κοιλιακού τοιχώματος





Μπορεί η ίδια η κήλη να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία; Και τι αλλάζει μετά τη χειρουργική αποκατάσταση; Στα ερωτήματα απαντά ο κ. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, cMSc, PhD, FACS, Γενικός Χειρουργός, Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής



Πώς επηρεάζει η βουβωνοκήλη τη σεξουαλική ζωή;







Όταν αναπτύσσεται μια βουβωνοκήλη, περιεχόμενο της κοιλιακής κοιλότητας προβάλλει μέσα από ένα αδύναμο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος. Η παρουσία της μπορεί να προκαλέσει αίσθημα βάρους, πίεσης, τραβήγματος ή πόνο στη βουβωνική χώρα και, σε μεγαλύτερες κήλες, ακόμη και στο όσχεο.



Τα συμπτώματα αυτά συχνά επιδεινώνονται με την άσκηση, τον βήχα, την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ή τη σεξουαλική επαφή. Ο πόνος μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τη σεξουαλική διέγερση και τη στύση, ενώ παράλληλα ο φόβος ότι η επαφή θα προκαλέσει ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή της σεξουαλικής δραστηριότητας.







Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;



Η χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης έχει ως βασικό στόχο την εξάλειψη των συμπτωμάτων και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας.



Μελέτες έχουν δείξει ότι η ποιότητα ζωής και η σεξουαλική λειτουργία συχνά βελτιώνονται μετά την αποκατάσταση της κήλης, ιδιαίτερα σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν πόνο ή περιορισμό κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα πριν από το χειρουργείο.



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Ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική αποκατάσταση;



Η βουβωνοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.



Στην ανοιχτή αποκατάσταση, όπως η τεχνική Lichtenstein, πραγματοποιείται τομή στη βουβωνική περιοχή και τοποθετείται πλέγμα για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος. Παρότι αποτελεί καθιερωμένη και αποτελεσματική μέθοδο, μπορεί να συνοδεύεται από μετεγχειρητικό πόνο, ευαισθησία ή μούδιασμα στην περιοχή.



Οι λαπαροσκοπικές και ρομποτικές τεχνικές, όπως TEP και TAPP, επιτρέπουν την τοποθέτηση του πλέγματος σε βαθύτερο ανατομικό επίπεδο, πίσω από τους μυς. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και στην ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.



Σε πολλούς άνδρες μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, τη σωματική δραστηριότητα, την αυτοπεποίθηση, αλλά και τη σεξουαλική ζωή. Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των ασθενών αφορά τη σχέση της βουβωνοκήλης με τη στύση, τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα.Μπορεί η ίδια η κήλη να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία; Και τι αλλάζει μετά τη χειρουργική αποκατάσταση; Στα ερωτήματα απαντά ο κ., Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Metropolitan General , Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Metropolitan General (SRC certified), Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής:Η βουβωνική περιοχή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο ανατομικό σημείο. Στους άνδρες, από τον βουβωνικό πόρο διέρχεται ο σπερματικός τόνος, ο οποίος περιλαμβάνει τον σπερματικό πόρο, αγγεία, φλεβικό πλέγμα, λεμφαγγεία και νευρικές ίνες.Όταν αναπτύσσεται μια βουβωνοκήλη, περιεχόμενο της κοιλιακής κοιλότητας προβάλλει μέσα από ένα αδύναμο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος. Η παρουσία της μπορεί να προκαλέσει αίσθημα βάρους, πίεσης, τραβήγματος ή πόνο στη βουβωνική χώρα και, σε μεγαλύτερες κήλες, ακόμη και στο όσχεο.Τα συμπτώματα αυτά συχνά επιδεινώνονται με την άσκηση, τον βήχα, την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ή τη σεξουαλική επαφή. Ο πόνος μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τη σεξουαλική διέγερση και τη στύση, ενώ παράλληλα ο φόβος ότι η επαφή θα προκαλέσει ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή της σεξουαλικής δραστηριότητας.Επομένως, η επίδραση της βουβωνοκήλης στη σεξουαλική λειτουργία σχετίζεται κυρίως με τον πόνο, τη σωματική δυσφορία και το άγχος που αυτή προκαλεί.Η χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης έχει ως βασικό στόχο την εξάλειψη των συμπτωμάτων και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας.Μελέτες έχουν δείξει ότι η ποιότητα ζωής και η σεξουαλική λειτουργία συχνά βελτιώνονται μετά την αποκατάσταση της κήλης, ιδιαίτερα σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν πόνο ή περιορισμό κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα πριν από το χειρουργείο.Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μορφή στυτικής δυσλειτουργίας οφείλεται στη βουβωνοκήλη. Η στύση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η αγγειακή υγεία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ηλικία, ορμονικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, καθώς και ορισμένα φάρμακα. Επομένως, μια επίμονη διαταραχή της στύσης μετά την επέμβαση χρειάζεται ξεχωριστή ιατρική αξιολόγηση.Η βουβωνοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.Στην ανοιχτή αποκατάσταση, όπως η τεχνική Lichtenstein, πραγματοποιείται τομή στη βουβωνική περιοχή και τοποθετείται πλέγμα για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος. Παρότι αποτελεί καθιερωμένη και αποτελεσματική μέθοδο, μπορεί να συνοδεύεται από μετεγχειρητικό πόνο, ευαισθησία ή μούδιασμα στην περιοχή.Οι λαπαροσκοπικές και ρομποτικές τεχνικές, όπως TEP και TAPP, επιτρέπουν την τοποθέτηση του πλέγματος σε βαθύτερο ανατομικό επίπεδο, πίσω από τους μυς. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και στην ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Μία από τις σύγχρονες εξελίξεις είναι η τεχνική eTEP (extended Totally Extraperitoneal Repair), η οποία επιτρέπει ευρεία ανατομική κάλυψη της περιοχής και αντιμετώπιση σύνθετων ή αμφοτερόπλευρων κηλών μέσω ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης.



Η επιλογή της τεχνικής, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς. Εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της κήλης, την ανατομία, το ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων και την εμπειρία του χειρουργού.



Πότε επιτρέπεται η επαναφορά στη σεξουαλική δραστηριότητα;



Μετά από μια ομαλή ελάχιστα επεμβατική αποκατάσταση, η επιστροφή στη σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα, εφόσον ο ασθενής αισθάνεται άνετα και δεν έχει σημαντικό πόνο.



Δεν υπάρχει ένας απόλυτος αριθμός ημερών που να ισχύει για όλους. Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να επανέλθει σταδιακά, ακολουθώντας την ανάρρωση και τις οδηγίες του χειρουργού.



Τις πρώτες ημέρες μπορεί να εμφανιστούν οίδημα ή εκχύμωση στη βουβωνική χώρα, στη βάση του πέους ή στο όσχεο, καθώς και παροδική ευαισθησία ή αίσθημα τραβήγματος. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν σταδιακά.



Βουβωνοκήλη και γονιμότητα: Tι ισχύει;



Ένας από τους συχνότερους φόβους των ανδρών είναι ότι η χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης δεν την επηρεάζει. Σοβαρές επιπλοκές, όπως τραυματισμός του σπερματικού πόρου ή διαταραχή της αιμάτωσης του όρχεως, είναι σπάνιες, αλλά αποτελούν γνωστούς χειρουργικούς κινδύνους.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σύνθετες ή υποτροπιάζουσες κήλες και σε ασθενείς με προηγούμενες επεμβάσεις στην περιοχή.



«Η βουβωνοκήλη μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική ζωή, κυρίως λόγω πόνου, δυσφορίας και άγχους. Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση έχει στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση της κήλης, αλλά και τη γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.



Η εμπειρία του χειρουργού, η σωστή επιλογή τεχνικής και η προσεκτική διαχείριση των ανατομικών δομών έχουν καθοριστική σημασία για τον περιορισμό του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών», καταλήγει ο κ. Αρχοντοβασίλης.