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Γιατί δεν κάνουν όλοι πυρετό μετά τον εμβολιασμό τους; Ο παράγοντας που καθορίζει τις παρενέργειες
Γιατί δεν κάνουν όλοι πυρετό μετά τον εμβολιασμό τους; Ο παράγοντας που καθορίζει τις παρενέργειες
Νέα μελέτη δείχνει ότι η απάντηση μπορεί να κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο είναι «ρυθμισμένο» το ανοσοποιητικό μας σύστημα πριν από τον εμβολιασμό
Πόνος στο χέρι, κόπωση, πονοκέφαλος, ίσως και πυρετός. Για κάποιους, οι ώρες μετά τον εμβολιασμό περνούν με μικρές ενοχλήσεις. Άλλοι δεν αισθάνονται απολύτως τίποτα. Γιατί, όμως, μπορεί να υπάρχουν τόσο διαφορετικές αντιδράσεις;
Μέρος της απάντησης φαίνεται να βρίσκεται πριν ακόμη ακουμπήσει η βελόνα το χέρι.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης διαπίστωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πιο «αντιδραστικό» ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν ήδη πριν από τον εμβολιασμό εντονότερη δραστηριότητα σε έναν μηχανισμό που σχετίζεται με τις ιντερφερόνες, μόρια με σημαντικό ρόλο στην αντιιική άμυνα.
Και όσο ισχυρότερη ήταν αυτή η απόκριση, τόσο πιθανότερο ήταν να εμφανιστούν παροδικά συμπτώματα μετά.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο Science Translational Medicine, παρακολούθησαν 51 υγιείς ανθρώπους που έλαβαν δύο δόσεις mRNA εμβολίου κατά της COVID-19, καταγράφοντας τόσο τις ανοσολογικές αποκρίσεις όσο και τα συμπτώματά τους.
Η Natacha Madelon, πρώτη συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι η εργασία «ανέδειξε τον ρόλο ενός φυσικού αντιιικού μηχανισμού που σχετίζεται με την ιντερφερόνη». Όσο πιο δραστήρια ήταν αυτή η άμυνα πριν από τον εμβολιασμό, τόσο πιο αισθητά έτειναν να είναι τα συμπτώματα μετά.
Οι ιντερφερόνες λειτουργούν σαν ένα είδος σύστημα κινδύνου: Όταν ένα κύτταρο αντιληφθεί έναν ιό, στέλνει σήματα στα γειτονικά ώστε να προετοιμαστούν να αμυνθούν. Μόνο που αυτός ο «συναγερμός» δεν λειτουργεί με την ίδια ένταση σε όλους.
Γιατί; Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη σαφή απάντηση. Ο Arnaud Didierlaurent, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, αναφέρει ως πιθανούς παράγοντες τη γενετική, το μικροβίωμα ή ένα προηγούμενο επεισόδιο φλεγμονής.
Η ομάδα εντόπισε και έναν ακόμη υποθετικό μηχανισμό, αυτή τη φορά σε ζωικό μοντέλο.
Μετά την πρώτη δόση, το ανοσοποιητικό έχει ήδη «γνωρίσει» το αντιγόνο του εμβολίου και έχει αναπτύξει αντισώματα και Τ-κύτταρα. Έτσι, σε μια επόμενη «συνάντηση» μπορεί να κινητοποιηθεί ταχύτερα και εντατικά, ενεργοποιώντας κύτταρα που ενισχύουν τη φλεγμονώδη απόκριση.
Μέρος της απάντησης φαίνεται να βρίσκεται πριν ακόμη ακουμπήσει η βελόνα το χέρι.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης διαπίστωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πιο «αντιδραστικό» ανοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν ήδη πριν από τον εμβολιασμό εντονότερη δραστηριότητα σε έναν μηχανισμό που σχετίζεται με τις ιντερφερόνες, μόρια με σημαντικό ρόλο στην αντιιική άμυνα.
Και όσο ισχυρότερη ήταν αυτή η απόκριση, τόσο πιθανότερο ήταν να εμφανιστούν παροδικά συμπτώματα μετά.
Δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια «αφετηρία»
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο Science Translational Medicine, παρακολούθησαν 51 υγιείς ανθρώπους που έλαβαν δύο δόσεις mRNA εμβολίου κατά της COVID-19, καταγράφοντας τόσο τις ανοσολογικές αποκρίσεις όσο και τα συμπτώματά τους.
Η Natacha Madelon, πρώτη συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι η εργασία «ανέδειξε τον ρόλο ενός φυσικού αντιιικού μηχανισμού που σχετίζεται με την ιντερφερόνη». Όσο πιο δραστήρια ήταν αυτή η άμυνα πριν από τον εμβολιασμό, τόσο πιο αισθητά έτειναν να είναι τα συμπτώματα μετά.
Οι ιντερφερόνες λειτουργούν σαν ένα είδος σύστημα κινδύνου: Όταν ένα κύτταρο αντιληφθεί έναν ιό, στέλνει σήματα στα γειτονικά ώστε να προετοιμαστούν να αμυνθούν. Μόνο που αυτός ο «συναγερμός» δεν λειτουργεί με την ίδια ένταση σε όλους.
Γιατί; Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη σαφή απάντηση. Ο Arnaud Didierlaurent, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, αναφέρει ως πιθανούς παράγοντες τη γενετική, το μικροβίωμα ή ένα προηγούμενο επεισόδιο φλεγμονής.
Γιατί η δεύτερη δόση μπορεί να γίνεται πιο αισθητή
Η ομάδα εντόπισε και έναν ακόμη υποθετικό μηχανισμό, αυτή τη φορά σε ζωικό μοντέλο.
Μετά την πρώτη δόση, το ανοσοποιητικό έχει ήδη «γνωρίσει» το αντιγόνο του εμβολίου και έχει αναπτύξει αντισώματα και Τ-κύτταρα. Έτσι, σε μια επόμενη «συνάντηση» μπορεί να κινητοποιηθεί ταχύτερα και εντατικά, ενεργοποιώντας κύτταρα που ενισχύουν τη φλεγμονώδη απόκριση.
Στη παρούσα μελέτη, οι πιο δυνατές συστηματικές αντιδράσεις μετά τη δεύτερη δόση συνδέθηκαν με ισχυρότερη απόκριση της ιντερφερόνης και της φλεγμονής.
Οι παρενέργειες σημαίνουν ότι το εμβόλιο «έπιασε»;
Το να εμφανίζει κάποιος πυρετό, κόπωση ή πόνο μετά τον εμβολιασμό δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη ότι το εμβόλιο λειτουργεί καλύτερα. Και, αντίστροφα, το να μην εμφανίσει κανένα σύμπτωμα δεν σημαίνει ότι δεν ανέπτυξε ανοσολογική προστασία.
«Μια ήπια αντίδραση ή ακόμη και η απουσία συμπτωμάτων μετά τον εμβολιασμό δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό», καταλήγει ο Didierlaurent.
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η εις βάθος κατανόηση αυτών των μηχανισμών θα βοηθήσει μελλοντικά στον απώτερο στόχο: Εμβόλια εξίσου αποτελεσματικά αλλά καλύτερα ανεκτά από όλους.
Πηγή: ygeiamou.gr
Οι παρενέργειες σημαίνουν ότι το εμβόλιο «έπιασε»;
Το να εμφανίζει κάποιος πυρετό, κόπωση ή πόνο μετά τον εμβολιασμό δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη ότι το εμβόλιο λειτουργεί καλύτερα. Και, αντίστροφα, το να μην εμφανίσει κανένα σύμπτωμα δεν σημαίνει ότι δεν ανέπτυξε ανοσολογική προστασία.
«Μια ήπια αντίδραση ή ακόμη και η απουσία συμπτωμάτων μετά τον εμβολιασμό δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό», καταλήγει ο Didierlaurent.
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η εις βάθος κατανόηση αυτών των μηχανισμών θα βοηθήσει μελλοντικά στον απώτερο στόχο: Εμβόλια εξίσου αποτελεσματικά αλλά καλύτερα ανεκτά από όλους.
Πηγή: ygeiamou.gr
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