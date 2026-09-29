Από χρόνιες νόσους 9 στους 10 θανάτους: Καρδιαγγειακά, διαβήτης και νεφροπάθειες «γονατίζουν» το σύστημα υγείας

Η γήρανση του πληθυσμού, οι συννοσηρότητες και η ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα επιβάλλουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, χρηματοδοτείται και παρέχεται η φροντίδα υγείας λέει στο ygeiamou.gr ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κ. Κώστας Αθανασάκης