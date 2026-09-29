Από χρόνιες νόσους 9 στους 10 θανάτους: Καρδιαγγειακά, διαβήτης και νεφροπάθειες «γονατίζουν» το σύστημα υγείας
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Χρόνια νοσήματα Καρδιοπάθειες Καρκίνος

Από χρόνιες νόσους 9 στους 10 θανάτους: Καρδιαγγειακά, διαβήτης και νεφροπάθειες «γονατίζουν» το σύστημα υγείας

Η γήρανση του πληθυσμού, οι συννοσηρότητες και η ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα επιβάλλουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, χρηματοδοτείται και παρέχεται η φροντίδα υγείας λέει στο ygeiamou.gr ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κ. Κώστας Αθανασάκης

Από χρόνιες νόσους 9 στους 10 θανάτους: Καρδιαγγειακά, διαβήτης και νεφροπάθειες «γονατίζουν» το σύστημα υγείας
Παναγιώτα Καρλατήρα
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Τα χρόνια νοσήματα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού συστήματος υγείας.

«Το 90% των ετήσιων θανάτων συνδέεται με χρόνια νοσήματα, ενώ περίπου ένας στους δύο χρονίως πάσχοντες αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο διαγνωσμένες χρόνιες παθήσεις. Η δημογραφική γήρανση εντείνει περαιτέρω την πίεση, με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τους καρκίνους και τα μεταβολικά νοσήματα, ιδιαίτερα τον διαβήτη, να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του φορτίου νοσηρότητας» λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και επικεφαλής της ελληνικής συνεργασίας στο Partnership for Health Systems Sustainability and Resilience, τονίζοντας την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα προσεγγίζει τα χρόνια νοσήματα.

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Παναγιώτα Καρλατήρα
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