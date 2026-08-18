Χιλιάδες ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν σωθεί χάρη στην τηλεϊατρική σε Κω, Σύρο, Χανιά
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Τηλεϊατρική Εγκεφαλικό επεισόδιο Νευρολογία

Χιλιάδες ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν σωθεί χάρη στην τηλεϊατρική σε Κω, Σύρο, Χανιά

Αποκλειστικό του ygeiamou - Η τηλενευρολογία σε τρία ελληνικά νησιά βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων από απόσταση, μειώνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάγκη διακομιδής ασθενών

Χιλιάδες ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν σωθεί χάρη στην τηλεϊατρική σε Κω, Σύρο, Χανιά
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Το στοίχημα αντιμετώπισης επειγόντων ιατρικών περιστατικών χωρίς να απαιτείται διακομιδή ή αεροδιακομιδή κερδίζεται μέσω προηγμένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής η χρήση της οποίας διευρύνεται στη χώρα μας.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η πλέον επείγουσα κατάσταση υγείας και μια ομάδα νευρολόγων έχει καταφέρει μέσω τηλε-νευρολογίας να βοηθήσει περισσότερους από 1700 ασθενείς σε Κω, Σύρο, Χανιά.

Η κυρία Βάσω Ζησιμοπούλου, νευρολόγος και, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της επιτροπής telestroke του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκεφαλικών, το 2024 ίδρυσε την εταιρεία Neurolife η οποία απαρτίζεται από μια ομάδα νευρολόγων (13 συνεργάτες σήμερα) που προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες εξ αποστάσεως.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

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