Διπλή κοινωνική δράση από το ΕΛΙΚΑΡ για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας συνεχίζει τις κοινωνικές του δράσεις στην περιοχή της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Την περασμένη Κυριακή 23 Νοεμβρίου, υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία που ονομάζεται «Οδός καρδιάς» στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Α. Τρίτση», υπό την Αιγίδα του Δήμου Αναργύρων – Καματερού. Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας υλοποιεί τη δράση «Οδός καρδιάς» στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου για αξιόπιστη ενημέρωση όλων των πολιτών, σχετικά με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η συστηματική άσκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόληψης και φροντίδας της υγείας της καρδιάς και το ΕΛΙΚΑΡ μας καλεί κάθε φορά να περπατήσουμε μαζί του μία συμβολική διαδρομή, για να φροντίσουμε την καρδιά, τη διάθεσή μας και να απολαύσουμε την άσκηση.Ο Δήμος Αναργύρων – Καματερού είναι η 7η στάση της δράσης του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. που ξεκίνησε το 2022 και υλοποιείται τόσο στην περιφέρεια, όσο και σε Δήμους της Αττικής, διαδίδοντας το μήνυμα «περπατάμε μαζί, φροντίζουμε την καρδιά μας, αλλάζουμε τρόπο ζωής»! Κατά τη διάρκεια της δράσης, διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο με επιστημονικές πληροφορίες για τα οφέλη της άσκησης του περπατήματος και χρήσιμα tips για ένα ευεργετικό για την υγεία μας και ασφαλές περπάτημα. Η μασκότ του Ιδρύματος ο αγαπημένος ΕΛ.Ι.ΚΑΡδούλης ήταν εκεί για να δώσει το έναυσμα και να φωτογραφηθεί με χαρά με μεγάλους και μικρούς που συμμετέχουν στη δράση. Στην εκδήλωση, απηύθυναν χαιρετισμό από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερούο αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών – προαγωγής υγείας & σχεδιασμού Στ. Νικητόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Δρόσος και η γενική γραμματέας του Δήμου κα Μαρία Τσαπέα, ενώ ο καθηγητής καρδιολογίας ΚώσταςΤούτουζας ενημέρωσε τους πολίτες για την πολύτιμη σχέση της άσκησης, του περπατήματος με την υγεία της καρδιάς. Στη δράση συμμετείχε ο Αντικαρκινικός Σύλλογος Στήριγμα ΖΩΗΣ , που έδωσε το δικό του μήνυμα για θετική δράση και διάθεση ζωής, καθώς και η Ένωση Νησιωτών Αιγαίου με την χοροδιδάσκαλο Α. Χαμηλοθώρη που αναφέρθηκε στην σημασία του χορού στην υγεία της καρδιάς μας, ως μία μορφή άσκησης επίσης. Η εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Alta Grafico.Λίγες ημέρες πριν, στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2025, το ΕΛΙΚΑΡ ολοκλήρωσε με επιτυχία την 3ημερη κοινωνική του δράση «προσέχω την καρδιά μου, δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος», στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Η δράση απευθυνόταν στους κατοίκους της Αρεόπολης και των γύρω περιοχών – χωριών, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στον τακτικό ιατρικό έλεγχο της υγείας της καρδιάς τους, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, εξετάστηκαν συνολικά 58 άτομα. Οι εξεταζόμενοι έδωσαν πλήρες ατομικό αναμνηστικό, καθώς και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού κινδύνου και αιφνίδιου θανάτου, ενώ υπεβλήθησαν σε ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα και μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Η μέση ηλικία των εξεταζόμενων ήταν τα 67,4 έτη (εύρος 38-93 ετών), ενώ το 55,2% (n=32) ήταν άνδρες. Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε η διαπίστωση 10 νέων διαγνώσεων σε ασθενείς, εκ των οποίων το 30% έχρηζε άμεσης ή και επείγουσας περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης και αυτό είναι το πιο σπουδαίο και συγκινητικό χαρακτηριστικό της δράσης. Δηλαδή η συμβολή στην έγκαιρη προστασία και φροντίδα της υγείας των συνανθρώπων μας, όπου και αν βρίσκονται.Το ΕΛΙΚΑΡ έχει εντάξει τη συγκεκριμένη δράση του στα ευρύτερα πλαίσια του κοινωνικού του έργου « Υγεία της καρδιάςσε απομακρυσμένες περιοχές και χωριά» της χώρας μας, με στόχο να την υλοποιήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της περιφέρειας είναι δυνατόν! Η πραγματοποίηση της δράσης στην Αρεόπολη είναι ο 8ος σταθμός του προγράμματος που έχει ξεκινήσει το 2022 και συνεχίζεται δυναμικά. Για την υλοποίηση της δράσης ήταν σημαντική η συμβολή των γιατρών και του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης κ.Μαριόλη, ενώ την πρωτοβουλία στήριξαν η ΔΕΔΔΗΕ, η Motor Oil και η Alta Grafico.