Τα απρόβλεπτα μιας συνάντησης

Ο Φιντέλ Κάστρο εκείνη την Τρίτη 19 Νοεμβρίου βάδισε ανάμεσα στους φρουρούς της Ελβετικής φρουράς προς την Βιβλιοθήκη του Βατικανού, για την συνάντηση που είχε και κάποια απρόβλεπτα.Καταρχάς κατά παρέκκλιση από τις συνήθεις τακτικές του κρατιδίου, δεν επιτράπηκε σε δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την συνάντηση των δύο ηγετών, που συνομίλησαν στα Ισπανικά χωρίς την παρουσία διερμηνέων.Πριν από την συνάντηση εξόριστοι Κουβανοί αντικαθεστωτικοί ανήρτησαν ένα πανό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ραντεβού του Πάπα με τον Κάστρο.Από την άλλη πλευρά Ιταλοί κομουνιστές που υποστήριζαν τον ηγέτη της Κούβας, φωτογραφήθηκαν με κάποιους από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.Όταν όμως θέλησαν να σηκώσουν ένα πανό που απεικόνιζε τον Τσε Γκεβάρα, άνδρες απο την ασφάλεια του Βατικανού με πολιτικά, παρενέβησαν άμεσα και τους σταμάτησαν.Τέλος η ιστορική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, από τα αυστηρότερα που έχουν ληφθεί ποτέ στο Βατικανό.Ο Φιντέλ Κάστρο μετακινήθηκε με μια αυτοκινητοπομπή 16 οχημάτων, στην οποία περιλαμβανόταν και ένα ιταλικό όχημα, που στην οροφή του προεξείχε ένα οπλοπολυβόλο.