Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος συνάντησε τον Φιντέλ Κάστρο για πρώτη φορά
Όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος συνάντησε τον Φιντέλ Κάστρο για πρώτη φορά
Στις 19 Νοεμβρίου του 1996 ο αντικομουνιστής προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας συνομίλησε επί 35 λεπτά με τον εμβληματικό ηγέτη της Κούβας στο Βατικανό
Ο Φιντέλ Κάστρο έφτασε ακριβώς στη ώρα του για το ραντεβού με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β΄ στο Βατικανό, μια ιστορική συνάντηση που κλείστηκε στο περιθώριο της διάσκεψης για την διατροφή που οργάνωσε στην Ρώμη τον Νοέμβριο του 1996, ο Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας (FAO).
Ήταν Τρίτη 19 του μήνα όταν ο ηγέτης της Κούβας έγινε δεκτός για πρώτη φορά στο Βατικανό, φορώντας μάλιστα κουστούμι για την περίσταση και όχι την συνηθισμένη του στρατιωτική στολή.
Το επέβαλε η συνάντηση με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β΄, προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και φανατικό αντικομουνιστή, η οποία έγινε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συμφιλίωσης μεταξύ δύο αντιπάλων με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης.
Τα Ιταλικά και διεθνή ΜΜΕ ασχολήθηκαν δεόντως με το πρώτο αυτό ραντεβού των δύο ανδρών και το σχόλιο της RAI ήταν ενδεικτικό: «Το τελευταίο προπύργιο του κομμουνισμού στη Δύση εμφανίζεται ενώπιον του Ποντίφικα της Ρώμης. Ο Φιντέλ Κάστρο άθεος και πολέμιος των ιερέων, αφήνει πίσω του το παρελθόν και στρέφεται προς το μέλλον μέσω του Πάπα».
Στο περιθώριο της συνάντησης ακούστηκαν πολλά τις επόμενες μέρες για το τι κέρδισαν οι δύο πρωταγωνιστές της, αφού εκείνη την περίοδο ο Κάστρο επιδίωκε να πάρει το Βατικανό με το μέρος του σε ότι αφορούσε το σκληρό εμπάργκο των ΗΠΑ στην χώρα του.
Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το νησί της Καραϊβικής έχασε την στήριξη που είχε σε διάφορους τομείς και η κατάσταση για τους Κουβανούς έγινε ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά στις ελλείψεις που αφορούσαν τα τρόφιμα.
Ο Κάστρο έπρεπε να κάνει ανοίγματα για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα και στο πλαίσιο αυτό συνάντησε τον Ποντίφικα της Ρώμης και τον προσκάλεσε στην Αβάνα.
Ο Πάπας από την άλλη αποδέχθηκε για εντελώς δικούς του λόγους την πρόσκληση του επαναστάτη μαρξιστή να επισκεφθεί την Κούβα, θέλοντας να ενισχύσει την θέση της Εκκλησίας και των Ρωμαιοκαθολικών πιστών στο νησί.
Όντας μέγας επικριτής του καθεστώτος θα μπορούσε πλέον να ζητήσει από τον Κάστρο περισσότερες πολιτικές αλλά και κοινωνικές ελευθερίες, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.
Ήταν Τρίτη 19 του μήνα όταν ο ηγέτης της Κούβας έγινε δεκτός για πρώτη φορά στο Βατικανό, φορώντας μάλιστα κουστούμι για την περίσταση και όχι την συνηθισμένη του στρατιωτική στολή.
Το επέβαλε η συνάντηση με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β΄, προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και φανατικό αντικομουνιστή, η οποία έγινε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συμφιλίωσης μεταξύ δύο αντιπάλων με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης.
Τα Ιταλικά και διεθνή ΜΜΕ ασχολήθηκαν δεόντως με το πρώτο αυτό ραντεβού των δύο ανδρών και το σχόλιο της RAI ήταν ενδεικτικό: «Το τελευταίο προπύργιο του κομμουνισμού στη Δύση εμφανίζεται ενώπιον του Ποντίφικα της Ρώμης. Ο Φιντέλ Κάστρο άθεος και πολέμιος των ιερέων, αφήνει πίσω του το παρελθόν και στρέφεται προς το μέλλον μέσω του Πάπα».
Πήρε το «ναι»Τα χαμόγελα και οι χειραψίες περίσσεψαν μεταξύ των δύο ανδρών που δεν έμειναν στα τυπικά αφού ο Κάστρο ζήτησε και πέτυχε να πάρει την θετική απάντηση του Πάπα, στην πρόσκληση που του έκανε να επισκεφθεί την Κούβα.
Στο περιθώριο της συνάντησης ακούστηκαν πολλά τις επόμενες μέρες για το τι κέρδισαν οι δύο πρωταγωνιστές της, αφού εκείνη την περίοδο ο Κάστρο επιδίωκε να πάρει το Βατικανό με το μέρος του σε ότι αφορούσε το σκληρό εμπάργκο των ΗΠΑ στην χώρα του.
Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το νησί της Καραϊβικής έχασε την στήριξη που είχε σε διάφορους τομείς και η κατάσταση για τους Κουβανούς έγινε ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά στις ελλείψεις που αφορούσαν τα τρόφιμα.
Ο Κάστρο έπρεπε να κάνει ανοίγματα για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα και στο πλαίσιο αυτό συνάντησε τον Ποντίφικα της Ρώμης και τον προσκάλεσε στην Αβάνα.
Ο Πάπας από την άλλη αποδέχθηκε για εντελώς δικούς του λόγους την πρόσκληση του επαναστάτη μαρξιστή να επισκεφθεί την Κούβα, θέλοντας να ενισχύσει την θέση της Εκκλησίας και των Ρωμαιοκαθολικών πιστών στο νησί.
Όντας μέγας επικριτής του καθεστώτος θα μπορούσε πλέον να ζητήσει από τον Κάστρο περισσότερες πολιτικές αλλά και κοινωνικές ελευθερίες, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.
Τα απρόβλεπτα μιας συνάντησηςΟ Φιντέλ Κάστρο εκείνη την Τρίτη 19 Νοεμβρίου βάδισε ανάμεσα στους φρουρούς της Ελβετικής φρουράς προς την Βιβλιοθήκη του Βατικανού, για την συνάντηση που είχε και κάποια απρόβλεπτα.
Καταρχάς κατά παρέκκλιση από τις συνήθεις τακτικές του κρατιδίου, δεν επιτράπηκε σε δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την συνάντηση των δύο ηγετών, που συνομίλησαν στα Ισπανικά χωρίς την παρουσία διερμηνέων.
Πριν από την συνάντηση εξόριστοι Κουβανοί αντικαθεστωτικοί ανήρτησαν ένα πανό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ραντεβού του Πάπα με τον Κάστρο.
Από την άλλη πλευρά Ιταλοί κομουνιστές που υποστήριζαν τον ηγέτη της Κούβας, φωτογραφήθηκαν με κάποιους από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.
Όταν όμως θέλησαν να σηκώσουν ένα πανό που απεικόνιζε τον Τσε Γκεβάρα, άνδρες απο την ασφάλεια του Βατικανού με πολιτικά, παρενέβησαν άμεσα και τους σταμάτησαν.
Τέλος η ιστορική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, από τα αυστηρότερα που έχουν ληφθεί ποτέ στο Βατικανό.
Ο Φιντέλ Κάστρο μετακινήθηκε με μια αυτοκινητοπομπή 16 οχημάτων, στην οποία περιλαμβανόταν και ένα ιταλικό όχημα, που στην οροφή του προεξείχε ένα οπλοπολυβόλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα