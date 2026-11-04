Ο Λούκι Λουκ έγινε 80 ετών και εξακολουθεί να πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.