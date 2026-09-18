Όταν ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας της μετακόμισης: Κάρα, προικιά και κουτσομπολιό στις γειτονιές της παλιάς Αθήνας

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Σήμερα μια μετακόμιση σημαίνει κούτες, μεταφορική εταιρεία, ατελείωτο ξεκαθάρισμα και μια μικρή ή μεγαλύτερη αναστάτωση. Στην Αθήνα άλλων εποχών, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο: γεγονός της γειτονιάς, δημόσιο θέαμα και πρώτης τάξεως αφορμή για κουτσομπολιό. Και είχε, μάλιστα, τη δική του εποχή. Ο Σεπτέμβριος ήταν για χρόνια ο κατεξοχήν μήνας των «κουβαλημάτων». Οικογένειες που μεγάλωναν αναζητούσαν μεγαλύτερο σπίτι, καταστηματάρχες που είχαν προκόψει μεταφέρονταν σε καλύτερο μαγαζί, ενώ άλλοι άλλαζαν στέγη επειδή στο παλιό σπίτι είχε συμβεί μια αρρώστια ή μια κακοτυχία και ήθελαν, όπως έλεγαν, «να αλλάξουν τον ίσκιο του σπιτιού». Κάποιοι μετακόμιζαν ακόμη και για να αλλάξει το γούρι τους.Την ξεχασμένη αυτή τελετουργία της αθηναϊκής καθημερινότητας ανασύρει ο αθηναιογράφος και συγγραφέας, βασισμένος σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς» του 1930 και σε υλικό από το νέο του βιβλίο «Και μη χειρότερα»:Ήταν πια σχεδόν έθιμο κάθε Σεπτέμβριο οι πρόγονοί μας να μετακομίζουν, δημιουργώντας στην πόλη μια φοβερή ατμόσφαιρα. Τι φασαρίες, τι αντάρα, τι ξεσηκώματα στις γειτονιές! Ήταν ο μήνας των μετακομίσεων. Ποιος δεν άλλαζε σπίτι τον Σεπτέμβριο; Ποιος δεν είχε κουβαλήματα;Ο μικροκαταστηματάρχης, του οποίου ο τζίρος είχε διευρυνθεί κατά το τρέχον έτος, τον Σεπτέμβριο ήταν που θα μετέφερε τη «σερμαγιά» του σε ένα άλλο ευρύτερο, κεντρικότερο κατάστημα αφήνοντας το «παλιό» σε κανένα πλανόδιο μικροπωλητή, ο οποίος πάλι με τη σειρά του είχε προοδεύσει στο αλισβερίσι του.Ο οικογενειάρχης, του οποίου η οικογένεια από τις αρχές του χρόνου είχε αυξήσει κατά μίαν μονάδα, ενώ «με τη δύναμη του Θεού» βρισκότανε και «άλλο» στο δρόμο, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο φρόντιζε να βρει και να αλλάξει σπίτι, μολονότι ήταν ευτυχισμένος σε εκείνο που κατείχε αφού εκεί έγιναν οι γάμοι και οι χαρές.Άλλοι πάλιν όταν συνέβαινε ν’ αρρωστήσουν μέσα σ’ ένα σπίτι κατά το διαρρεύσαν διάστημα, κατέφευγαν στην προχειρότερη των λύσεων: «ν’ αλλάξουν τον ίσκιο του σπιτιού».Η γεροντοκόρη, εις τις Ανοίξεις της οποίας είχε προστεθεί ακόμη ένα Φθινόπωρο, έκρινε απαραίτητο να ξεσηκώσει ολόκληρη την οικογένεια της στα ξεκουβαλήματα: «μήπως και αλλάξει το γούρι».Έτσι είχαν και οι παπάδες δουλειά γυρνώντας με πετραχήλια και αγιασμούς από το ένα σπίτι στο άλλο.Στο κάτω-κάτω της γραφής ο καθένας αισθανότανε πως έπρεπε κάτι να μετακομίσει. Εν ανάγκη να μετατοπίσει τα υπάρχοντα, να μετακομίσει έστω και από το ένα δωμάτιο στο άλλο τα λίγα ή πολλά έπιπλα.Η κρεβατοκάμαρα άλλαζε σε τραπεζαρία, η τραπεζαρία σε σαλονάκι, το χολ σε τραπεζαρία και του χρόνου βλέπουμε!