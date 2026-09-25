Γρίπη και… συμπάθεια: Ο κομπογιαννιτισμός δεν είναι καθόλου καινούργια ιστορία

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Το σημερινό μας δημοσίευμα, επηρεασμένο από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, θέλει να αναδείξει αυτό που κακώς ο Τύπος απέφυγε να σχολιάσει: Την διαστροφική μας τάση να ακούμε, για τα περί υγείας, συμβουλές τρίτων και άσχετων. Όπως θα διαπιστώσετε το πράγμα πάει διαχρονικά...Σας μεταφέρω στη δεκαετία του 1930. Η σκηνή στο καφενείο:Ο γριπιασμένος μας είπε μεταξύ δύο παροξυσμών γαϊδουρινού βήχα:-Αφότου έπαθα αυτόν τον ξερόβηχα κατάλαβα πόσοι καλοί άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο. Και εγώ που είχα τόσο κακή ιδέα για τους ανθρώπους. Τους θεωρούσα εγωιστές και αδιάφορους για τους ξένους πόνους.»Τώρα όμως, ομολογώ πως είχα κάνει λάθος. Δεν πρέπει να κρίνει κανείς επιπόλαια και να καταδικάζει χωρίς προηγουμένως να εξετάζει.Ο άνθρωπος ήταν, τέλος πάντων, γεμάτος θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για τους συνανθρώπους του. Το πράγμα ήταν ευνόητο. Εκείνο που δεν ήταν ευνόητο, ήταν ποιο ρόλο έπαιζε ο βήχας του στην ανακάλυψη της ανθρώπινης καλοσύνης.Του ζητήσαμε τις σχετικές εξηγήσεις, και αυτός, με μεγάλη προθυμία, μας απάντησε αμέσως:-Απλούστατα, αφότου βήχω έγινα το αντικείμενο γενικής συμπάθειας. Όλοι προθυμοποιούνται να με ρωτήσουν πως κρύωσα, γιατί δεν φυλάχτηκα, και να μου κάνουν παρατηρήσεις γιατί εκτίθεμαι ασυλλόγιστα στο κρύο, και γιατί εξακολουθώ να καπνίζω.