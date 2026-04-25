Γιάννης Σκαφτούρος: Το τέλος του «Θείου Τζο» στα Σκούρτα Βοιωτίας

Οι δύο άνδρες που παρακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο εξοχικό στα Σκούρτα της Βοιωτίας, έβλεπαν το γλέντι που εξελισσόταν στην μεγάλη αυλή του σπιτιού από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.Ήταν Κυριακή 24 Απριλίου του 2022, ανήμερα του Πάσχα και όλη η Ελλάδα γιόρταζε την Ανάσταση του Θεανθρώπου, κάτι όμως που δεν απασχολούσε καθόλου τους δύο τύπους που συνέχισαν να εστιάζουν προς την αυλή που τους ενδιέφερε.Όταν ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα σηκώθηκε για να χορέψει αναγνώρισαν το ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia Γιάννη Σκαφτούρο, που ήταν ο «στόχος» τους.Ο εντοπισμός του δεν ήταν εύκολος αφού ο «Θείος Τζο» όπως ήταν γνωστός σε συγκεκριμένους κύκλους κρυβόταν επί μήνες ακόμη και σε σπηλιές, προσπαθώντας να μείνει εκτός κάδρου στον κύκλο αίματος που είχε ανοίξει στους κόλπους της ελληνικής μαφίας.Ως νονός παλαιάς κοπής γνώριζε ότι ήταν ο επόμενος στην λίστα των εκκαθαρίσεων-για την ακρίβεια ήταν το Νο 25-που είχε ανοίξει πριν από έξι χρόνια και γι΄ αυτό πρόσεχε πολύ τις κινήσεις του.Ήταν συνεχώς σε εγρήγορση, λαμβάνοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ άλλαζε διαρκώς τα δεκάδες κρησφύγετα στα οποία κατέφευγε, αποφεύγοντας να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα.Εκείνο τον Απρίλιο αποφάσισε να χαλαρώσει για λίγο το συνεχές πήγαινε-έλα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς πλησίαζε η Εβδομάδα των Παθών και έτσι έζησε αυτό που έμελλε να είναι το τελευταίο Πάσχα της ζωής του.Γαλουχημένος με άλλες «αξίες» των νονών της μαφίας δεν έλαβε υπ΄ όψιν του από προηγούμενες δολοφονίες, ότι εδώ και χρόνια στους κόλπους της ελληνικής Καμόρα είχε χαθεί η έννοια της λέξης «τιμή» ή «μπέσα».Οι σφαίρες πλέον έπεφταν σαν το χαλάζι, ασχέτως αν θα υπήρχαν παράπλευρες απώλειες ή μικρά παιδιά μπροστά σε μια εκτέλεση, κάτι αδιανόητο σε παλιότερες εποχές.Τότε που ένα συμβόλαιο θανάτου δεν εκτελούνταν αν το θύμα ήταν μαζί με τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, αλλά μόνο όταν το έβρισκαν μόνο του.

Οι δράστες πλησίασαν από το πλάι το σπίτι του Σκαφτούρου και από εκεί που υπάρχει ένα μπλε σημάδι στη μάντρα, πήδησαν μέσα στην αυλή και πυροβόλησαν

Από αυτό το σημείο, που τα χόρτα είναι φρεσκοπατημένα, οι δράστες πλησίασαν στο σπίτι

«Άρχισαν να μας γαζώνουν»

Ξημέρωσε Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου του 2022, όταν οι εκτελεστές του Σκαφτούρου προσέγγισαν ξανά το πατρικό του σπίτι, γνωρίζοντας ότι λόγω της ημέρας, οι σωματοφύλακες του θα έρχονταν το απόγευμα.Όταν μπήκαν στην αυλή της κατοικίας ο Σκαφτούρος σηκώθηκε και σε δευτερόλεπτα γαζώθηκε από ριπές Καλάσνικοφ μπροστά στα μάτια της κόρης του, των εγγονιών του και στενών συγγενών του.«Πέστε κάτω, πέστε κάτω» φώναξαν οι δύο εκτελεστές πριν αρχίσουν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ τον αρχινονό της νύχτας, που σωριάστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος.Το βαρύ όνομα της Ελληνικής Μαφίας δέχτηκε συνολικά δέκα σφαίρες στο σώμα και τρεις στο κεφάλι, αφού οι εκτελεστές ήθελαν να είναι σίγουροι ότι εξολοθρεύτηκε.Η 22χρονη κόρη του και ο 45χρονος συμπέθερος του, τραυματίστηκαν από τις σφαίρες των δύο δολοφόνων του «Θείου Τζο» οι οποίοι φορούσαν κράνη και είχαν τουλάχιστον άλλους δύο συνεργούς, ενώ η προφορά τους παρέπεμπε σε αλλοδαπούς, πιθανόν Αλβανούς η ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.Φεύγοντας όμως από τον τόπο του εγκλήματος υπέπεσαν σε ένα μοιραίο λάθος αφού εγκατέλειψαν την μηχανή μεγάλου κυβισμού που είχαν χρησιμοποιήσει, η οποία παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα.Σε αυτήν εντοπίστηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα, ενώ βίντεο από διάφορες κάμερες έδειξαν ότι οι δολοφόνοι είχαν τα Καλάσνικοφ μέσα σε ένα σάκο, φορούσαν γάντια και είχαν ενδοσυνεννόηση στα κράνη τους.Δύο χρόνια μετά τρία τουλάχιστον άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία του αρχινονού από τις ελληνικές αρχές, που τους εντόπισαν μέσω μιας πολυδαίδαλης διαδικασίας ερευνών.Λίγα 24ωρα μετά την ματωμένη επίθεση στα Σκούρτα Βοιωτίας, η κόρη του αποθανόντος Κατερίνα Σκαφτούρου, μίλησε στο protothema.gr για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε εκείνη την Δευτέρα του Πάσχα στο εξοχικό τους.«Όλα έγιναν μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα. Ήρθαν πεζοί και άρχισαν να μας γαζώνουν» είπε επισημαίνοντας: «Ο πατέρας μου σηκώθηκε, απομακρύνθηκε από εμάς και τον σκότωσαν. Τέλος».Η κηδεία του Σκαφτούρου έγινε στο Γαλαξίδι στις 28 Απριλίου, ενώ γνώστες του θέματος είκασαν τις επόμενες ημέρες ότι κάποιος από το περιβάλλον του μπορεί να «κελάηδησε» για το μέρος στο οποίο θα βρισκόταν το Πάσχα, καθιστώντας ιδανική χρονικά την συγκεκριμένη στιγμή, για ένα τέτοιας εμβέλειας χτύπημα.«Καίριο» μεν αφού είχε στόχο έναν ισχυρό νονό της Greek Mafia, όχι όμως και το τελευταίο σε αυτό τον ματωμένο κύκλο που είχε ανοίξει πλέον για τα καλά από το 2016 και σταδιακά άρχισε να περιλαμβάνει όλο και πιο ηχηρά ονόματα.Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ασφάλειας εκείνη την περίοδο η όλη κατάσταση με τα συνεχή χτυπήματα αλληλοεξόντωσης των νονών της Ελληνικής Καμόρα παραπέμπει πια στη γνωστή φράση «Να περάσει ο επόμενος...».