Η… μετακόμιση ενός μεζεδοπωλείου από την Αθήνα, 500 χιλιόμετρα μακριά, στην Καστάνιανη Πωγωνίου Ιωαννίνων, δίπλα στα σύνορα!

Από τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησαν τις εργασίες στον νέο χώρο, από το μηδέν. Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος έγιναν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με μεγάλη επιτυχία. Περισσότερα από 150 άτομα βρέθηκαν στην Καστάνιανη, οι μόνιμοι κάτοικοι της οποίας είναι περίπου 30, δίνοντας ζωή στο χωριό. «Αγκάλιασαν» αμέσως «Το Μπαϊράκι» δείχνοντας ότι παρά την παντελή αδιαφορία της Πολιτείας, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους. Πολλά συγχαρητήρια και στα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας, ιδιαίτερα στον Πρόεδρο Βαγγέλη Οικονόμου, τον Κυριάκο, τη Ραφαέλα, τον Ηλία, την Ανθούλα και τα υπόλοιπα παιδιά, που βοήθησαν και οικονομικά τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα στο νέο τους εγχείρημα.Ζητήσαμε από τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα, να μας πουν κάποια πράγματα για το νέο ξεκίνημά τους και πρόθυμα ανταποκρίθηκαν. Ας δούμε τι μας είπαν.Πώς πήρατε την απόφαση να εγκαταλείψετε την Αθήνα και ένα πετυχημένο μεζεδοπωλείο και να εγκατασταθείτε σε ένα χωριό της Ηπείρου 500 χλμ. μακριά, δίπλα στα σύνορα;Αποφόρτιση. Βαρεθήκαμε την τρέλα της Αθήνας και το άγχος που σου προκαλεί. Τρέχεις, τρέχεις και το μόνο που καταφέρνεις είναι απλώς να επιβιώνεις οικονομικά, χάνοντας πράγματα από την ζωή σου! Και μαζί με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στριφογύριζε στη σκέψη μας η ιδέα του χωριού, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στα πάτρια εδάφη, μην υπολογίζοντας το οικονομικό κόστος και θεωρώντας ότι η ζωή είναι πιο απλή, προσφέροντάς σου όλα αυτά τα οποία είχες χάσει μέσα στην πολύβουη ζωή της πόλης. Βέβαια, επειδή «Το Μπαϊράκι» μας προσέφερε την δυνατότητα να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, αποφασίσαμε, όπως είναι, να το μεταφέρουμε στην Καστάνιανη. Η ποιότητα ζωής που θεωρούμε ότι θα μας προσφέρει η Καστάνιανη υπερτερεί του οικονομικού παράγοντα!Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε είναι ότι παραλάβαμε ένα δημοτικό κτίριο 350 τ.μ., καταστήματος εστίασης και 6 δωματίων, το οποίο ήθελε ανακαίνιση από την αρχή, ενώ άλλο ένα πρόβλημα ήταν ότι δεν βρήκαμε ένα σπίτι να μείνουμε ή να νοικιάσουμε στην Καστάνιανη, οπότε αναγκαστικά θα μείνουμε σε ένα από τα δωμάτια για αρχή.Ουσιαστικά ξεκινήσατε ένα κατάστημα από το μηδέν και δημιουργήσατε κάτι εξαιρετικό. Αυτό, πέρα από το μεράκι σας, δείχνει και τη διάθεσή σας, «ήρθαμε για να μείνουμε!»;Ήρθαμε για να μείνουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και για να μείνει το χωριό μας και το Πωγώνι ζωντανό, βάζοντας και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό, και όσο και αν φαίνεται εγωιστικό αυτό που λέμε, γιατί έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, οι γονείς μας μας γαλούχησαν να νιώθουμε για τον τόπο μας απεριόριστη αγάπη, κάτι που μεταφράζεται με την επιστροφή μας σε αυτόν! ΥΓ. Ακόμα και εγώ σαν Μαργαρίτα, που δεν κατάγομαι από το Πωγώνι, από την στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε αυτά τα χωριά, ένιωσα τις «ρίζες» του. Έγινα ένα με τον τόπο και με τους ανθρώπους εδώ που με υποδέχτηκαν σαν να ήμουν από πάντα!Ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχατε από τους κατοίκους του χωριού;Μια απεριόριστη ανθρώπινη αγκαλιά σε μέγιστο, συγκινητικό βαθμό. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι και θεσμικά ο πρόεδρος του χωριού, Μιχάλης Κολιός είναι πανταχού παρών σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί!

Είχατε βοήθεια από τον Δήμο Πωγωνίου;Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα (γέλια). Στην αρχή ξεκινήσαμε θετικά και μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Μας βοήθησαν δίνοντας το κόστος των χρωμάτων για το βάψιμο του κτιρίου, όπως επίσης και κάποια πλακάκια που είχαν σπάσει στην είσοδο του ξενώνα. Και όλα αυτά με την αμέριστη συμπαράσταση του υπεύθυνου δημοπρασιών του Δήμου. Από εκεί και πέρα, πράγματα τα οποία μας είχαν υποσχεθεί, όπως ο εξοπλισμός των δωματίων του ξενώνα, που είναι κενά, κωλυσιεργούν με αποτέλεσμα να τα εξοπλίσουμε με ίδιο κόστος, παρά την αγωνία του υπεύθυνου δημοπρασιών να μας βοηθήσει και σε αυτό. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον ο Δήμος θα είναι περισσότερο παρών, όχι μόνο για την Καστάνιανη, αλλά και για όλα τα χωριά του Πωγωνίου που φυλάνε Θερμοπύλες!Είχατε κάποια βοήθεια από την Αδελφότητα του χωριού;Αμέριστη ηθική συμπαράσταση, υλική, όπως η οργάνωση εκδρομής το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με ναυλωμένο πούλμαν, κάτι το οποίο έγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια, για να μας στηρίξουν όσο περισσότερο μπορούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δ.Σ. της Αδελφότητας Καστάνιανης, το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό απαρτίζεται από νεαρά σε ηλικία μέλη, κάτι που δείχνει την αγάπη τους και την αγωνία τους για το χωριό μας.Τα εγκαίνια του καταστήματος έγιναν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και υπήρχε πολύς κόσμος στο χωριό. Είσαστε ικανοποιημένοι;Περισσότερο του αναμενόμενου! Η παρουσία τους το τριήμερο αυτό ήταν καθημερινή στο «Μπαϊράκι» και μας στήριξαν με τον καλύτερο τρόπο όλοι οι χωριανοί. Και οικονομικά και ηθικά. Τους ευχαριστούμε πολύ!Πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμα τα 5 δωμάτια-μίνι γκαρσονιέρες του καταστήματος;Λίγο πριν το Πάσχα!Πιστεύετε ότι όντως θα βοηθηθεί το χωριό με την εξαιρετική πρωτοβουλία σας, καθώς η Πολιτεία αδιαφορεί;Ναι. Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθειά μας θα βοηθήσει το χωριό και ξέρετε πόσο όμορφο είναι να συναντιούνται στο μαγαζί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και πόσο ακόμα σημαντικότερο για εμάς τους νεότερους να τους ακούμε να διηγούνται ιστορίες από τα παλιότερα χρόνια και δρώμενα που γινόντουσαν τότε. Αυτό είναι κάτι που η αδιαφορία της πολιτείας δεν μπορεί να το καταρρίψει. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πραγματικά αυτό που βιώνουμε 2,5 μήνες που βρισκόμαστε εδώ και αυτά που ξέρουμε από παλιότερα είναι ότι ποτέ η πολιτεία δεν υπήρχε πουθενά, τουλάχιστον στο Πωγώνι. Σε ένα τόπο ηλικιακά γερασμένο, με συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 20% ανάμεσα στις δύο τελευταίες απογραφές. Το Πωγώνι δεν έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές του προγράμματος μετεγκατάστασης. Με το κλείσιμο των στρατιωτικών φυλακίων(σημ: κυρίως αυτό της Καστάνιανης) στο Πωγώνι, την αποψίλωση των υπηρεσιών από το Πωγώνι ή τη μεταφορά τους προς την πρωτεύουσα του Δήμου, το Καλπάκι, την αποδυνάμωση του κέντρου υγείας του Δελβινακίου, το κλείσιμο παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, Γυμνασίου και Λυκείου στο Δελβινάκι, με το ότι το Πωγώνι δεν είναι πλέον παραμεθόριος περιοχή και ο συντελεστής φορολόγησης είναι ίδιος για μια επιχείρηση ή ένα ξενοδοχείο σαν να βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο (επιγραμματικά ένα ξενοδοχείο στην Ρόδο ή στην Κω, που θεωρούνται παραμεθόριες, έχει χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας απ’ ό, τι έχουμε εμείς εδώ) για ποια πολιτεία να μιλήσουμε; Για εμάς, αυτό που μιλάει στην ψυχή μας είναι η αγάπη μας για τον τόπο, η ιστορικότητα και η ανάδειξη της περιοχής.Το Πωγώνι έχει αρχίσει να μπαίνει στους τουριστικούς προορισμούς. Αν ρωτήσει κάποιος: γιατί να έρθω στην Καστάνιανη, τι ξεχωριστό προσφέρει «Το Μπαϊράκι»; Τι θα απαντούσατε;Το Πωγώνι, πλέον, τα τελευταία χρόνια μπαίνει στους τουριστικούς προορισμούς, ιδίως νέων ανθρώπων που ψάχνουν τη «μουσικότητα» κάθε περιοχής της Ελλάδος, ακούνε το Πωγωνίσιο κλαρίνο με την πεντατονική του κλίμακα, αυτόν τον ήχο που σου δημιουργεί μια χαρμολύπη, και που τους διεγείρει για να μάθουν από πού προέρχεται αυτή η μουσική. Φτάνοντας λοιπόν στα μέρη μας και βλέποντας αυτόν τον αρχέγονο τόπο με τη φιλοξενία των ανθρώπων του, τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι ένας δικός τους τόπος και προσπαθούν να τον κάνουν περισσότερο γνωστό προς τα έξω. Με ρωτάτε τι μπορείς να βρεις στην Καστάνιανη.Στην Καστάνιανη, λοιπόν, πέρα από το φυσικό κάλλος της, μπορείς να βρεις ένα από τα 2-3 καλύτερα μουσεία Φυσικής Ιστορίας στον ελλαδικό χώρο, με όλη την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, μπορείς να βρεις ένα Λαογραφικό Μουσείο με φορεσιές και αντικείμενα που εκπροσωπούν το Πωγώνι, να περιηγηθείς σε περιοχές και υψόμετρα τα οποία παίξανε σημαντικό ρόλο στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, όπως το ύψωμα του Αγίου Αθανασίου, μπορείς να κάνεις και θρησκευτικό τουρισμό με τα τόσα ξωκλήσια, τα οποία περιστοιχίζουν το χωριό, μπορείς να κάνεις περιπατητικές διαδρομές, λίγες προς το παρόν, αλλά με την τάση να γίνουν πολύ περισσότερες, με την αμέριστη βοήθεια του Φ(υσιολατρικού)Ο(ρειβατικού)Σ(υλλόγου) Πωγωνίου, καθώς και άλλα πολλά ακόμα πράγματα, ανάλογα με την εποχή που θα την επισκεφτείς. Στο «Μπαϊράκι» τώρα, μπορείς να βρεις την αγάπη και την ζεστασιά μας που προέρχεται μέσα από αυτό τον τόπο και που μεταφράζεται με γαστρονομικές γεύσεις. Απλές, λιτές και απέριττες. Στο «Μπαϊράκι» πέρα από τις τοπικές καστανιανίτικες γεύσεις, θα βρεις και ένα μικρό παντοπωλείο με απλά προϊόντα της καθημερινότητας.Ο Γιώργος και η Μαργαρίτα ήταν κάτι παραπάνω από αναλυτικοί και κατατοπιστικοί! Τους ευχαριστούμε θερμά, τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε «καλή επιτυχία», στο νέο τους ξεκίνημα! Και όπου ανοίγει ένα μαγαζί στο Πωγώνι σαν «Το Μπαϊράκι», ένα χωριό μένει ζωντανό!