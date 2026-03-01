Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ), το «κρυφό όπλο» του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πώς ο μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης κατόρθωσε πριν 2.360 χρόνια να μετουσιώνει την κάθε επιχειρησιακή απόφαση, σε ακριβή στοιχεία υλικοτεχνικής υποστήριξης; Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών (logistics), που εφάρμοσε πρώτος ο Αλέξανδρος πριν χιλιάδες χρόνια!