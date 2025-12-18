Από τα εμβληματικά ημερολόγια στις κορυφαίες συνεργασίες με φωτογράφους και μουσεία: Πώς η Francesca Lavazza ενώνει καφέ και τέχνη

Ταυτόχρονα, όμως, δεν ξεχνάει την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω της και δεν την αφήνει αδιάφορη: αυτό είναι που την έκανε να συμμετάσχει, για παράδειγμα, μέσω της εταιρείας στο έργο TOward2030. Μιλάει με ενθουσιασμό για αυτό το έργο που ανέπτυξε σε συνεργασία με τον Δήμο του Τορίνο με στόχο να μετατραπούν οι Παγκόσμιοι Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών σε 17 έργα τέχνης του δρόμου από ισάριθμους διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι, με παρενέβησαν με το έργο τους σε διάφορες δημόσιες τοποθεσίες στην πόλη. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνει και η ιδέα του Beyond Walls, σε συνεργασία με τον Saype σε έργα βιώσιμης τέχνης. “Τα πάντα στην Ιταλία εκκινούν και καταλήγουν στην τέχνη μας λέει, όλα τα πολιτιστικά κινήματα και οι μεγάλες πρωτοβουλίες”-μόνο που η ίδια πιστεύει ότι αυτή ακριβώς η οπτική ξεπερνάει τα σύνορα και φτάνει μέχρι τις άκρες του κόσμου-και συγκεκριμένα στο Art Basel στο Μαιάμι, όπου με ένα μεγάλο takeover της Lavazza με αφορμή το λανσάρισμα του φετινού ημερολογίου, φάνηκε για μια ακόμα φορά η σύνδεση με τους μεγάλους, διεθνείς καλλιτεχνικούς θεσμούς.Αυτή η διεθνοποίηση και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για μια ηθική προσέγγιση, στην οποία η τέχνη γίνεται κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής ταυτότητας δίνοντας στη Francesca Lavazza την ευκαιρία να συνάψει συνεργασίες με διάφορα μουσεία και πολιτιστικάιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2016, διορίστηκε ως το μοναδικό ιταλικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του διάσημου Ιδρύματος Solomon R. Guggenheim επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα και τη σημασία της δέσμευσής της στην τέχνηως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και καινοτομίας. Εξού και ότι η Lavazza και το αμερικανικό Ίδρυμα έχουν δημιουργήσει μια σχέση αμοιβαίας ανταλλαγής, με την εταιρεία με έδρα το Τορίνο να υποστηρίζει εκθέσεις όπως «Italian Futurism», την πιοεκτενή αναδρομική έκθεση που έχει γίνει ποτέ για αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό κίνημα, αλλά και άλλες εκθέσεις όπως «Alberto Burri: Το Τραύμα της Ζωγραφικής», «Moholy-Nagy: Το Μέλλον του Παρόντος», «Alberto Giacometti»,«Καλλιτεχνική Άδεια: Έξι Προσεγγίσεις στο Μουσείο Guggenheim» και «Εξοχή.Το Μέλλον» του Rem Koolhaas. Εκτός από τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Γκουγκενχάιμ καιτα ιστορικά μουσεία του στη Νέα Υόρκη και τη Βενετία, η Lavazza έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Triennale di Milano. «Η τέχνη είναι μια ολόκληρη γλώσσα, που παρότι εκφράζει συγκεκριμένες κουλτούρες παραμένει διεθνής» μας λέει η Francesca για να καταλήξει πως «είναι αυτή που μπορεί να εκφράζει ταυτόχρονα το παρελθόν και το μέλλον και να μας δείξει πως μπορούμε να είμαστε θαρραλέοι και ευαίσθητοι την ίδια ακριβώς στιγμή. Και αυτό είναι που μας συνδέει με όλους τους φωτογράφους, με τους οποίους έχουμε συνδεθεί για το Ημερολόγιο της Lavazza, όπως με τον Άλεξ Γουεμπ, και το Ημερολόγιο Lavazza 2026 – Pleasure Makes Us Human. Για εμάς, δεν είναι μόνο δουλειά είναι, όπως λέει και ο τίτλος ‘Απόλαυση’ ή μάλλον καλύτερα-ευτυχία».