«Πολύ σκληρός για να πεθάνει»: Είναι τελικά xριστουγεννιάτικη ταινία ή όχι;
Η «διαμάχη» κρατά εδώ και πολλά χρόνια, διχάζοντας ακόμα και τους συντελεστές της ταινίας - Δείτε τι απάντησε το βρετανικό κοινό σε πρόσφατη έρευνα
Μπορεί η εμβληματική ταινία «Die Hard» («Πολύ σκληρός για να πεθάνει») του 1988, με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις, να χαρακτηριστεί «χριστουγεννιάτικη» ή όχι; Το ερώτημα αυτό, όσο αθώο κι αν φαίνεται, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πεδίο αντιπαραθέσεων σε social media και συζητήσεων μεταξύ φίλων, με το «ντιμπέιτ» να αναζωπυρώνεται κάθε εορταστική περίοδο.
Η διαμάχη για την εορταστική ταυτότητα του «Die Hard» συνεχίζεται εδώ και χρόνια, διχάζοντας ακόμη και τους συντελεστές του. Ο σκηνοθέτης Τζον ΜακΤίρναν έχει δηλώσει ότι δεν προόριζε το φιλμ ως χριστουγεννιάτικο, αλλά χαίρεται που «εξελίχθηκε σε τέτοιο», ενώ ο Μπρους Γουίλις είχε δηλώσει το 2018 πως το σήμα κατατεθέν της ταινίας δεν είναι το εορταστικό κλίμα αλλά φυσικά... ο ίδιος («Die Hard is not a Christmas movie, it’s a goddamn Bruce Willis movie» είχε πει χαρακτηριστικά!)
Σε μια πρόσφατη εκδήλωση στην Καλιφόρνια για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία του «Home Alone», ο Μακόλεϊ Κάλκιν πήρε θέση λέγοντας ότι δεν θεωρεί το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία, με αποτέλεσμα να δεχθεί έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό. Ο 45χρονος ηθοποιός δεν πτοήθηκε πάντως από τις αντιδράσεις και επέμεινε στην άποψή του λέγοντας ότι «είναι απλώς μια ταινία που διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα. Αν την τοποθετούσαμε στην Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, θα ήταν η ίδια ταινία. Το Home Alone όμως… όχι».
Με τον Κάλκιν φαίνεται να συμφωνεί και η πλειοψηφία των Βρετανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του British Board of Film Classification (BBFC) σε δείγμα 2.000 πολιτών κατέδειξε ότι το 44% δεν θεωρεί το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία, ενώ το 38% υποστηρίζει το αντίθετο. Ένα 5% το επέλεξε μάλιστα ως την αγαπημένη του ταινία του είδους, ενώ το υπόλοιπο 17% δήλωσε αναποφάσιστο ως προς την κατάταξή του. Αντίθετα, το «Home Alone» κατέκτησε εύκολα την πρώτη θέση, καθώς αναδείχθηκε αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία για το 20% των συμμετεχόντων. Ακολούθησαν το «Love Actually» με 9%, το «It’s a Wonderful Life» με 8% και το «Elf» με 7%.
Στην ερώτηση για το ποιο στοιχείο θεωρούν απαραίτητο σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία, το 33% ανέφερε «μια συγκινητική ιστορία», το 15% την «οικογενειακή ατμόσφαιρα» και το 13% το «χιούμορ», ενώ μόλις το 2% αναζητά μια «δραματική, φορτισμένη συναισθηματικά πλοκή». Ο διευθύνων σύμβουλος του BBFC, Ντέιβιντ Όστιν, σχολίασε ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως «οι συγκινητικές ιστορίες για όλη την οικογένεια παραμένουν στον πυρήνα των χριστουγεννιάτικων συνηθειών της χώρας».
Παράλληλα, σχεδόν ένας στους πέντε Βρετανούς (18%) δήλωσε πως η επίσκεψη στον κινηματογράφο κατά την εορταστική περίοδο αποτελεί οικογενειακή παράδοση. Από αυτούς, το 33% προτιμά να πηγαίνει πριν από την Παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ το 20% επιλέγει την Boxing Day, δηλαδή την επομένη των Χριστουγέννων.
Με πληροφορίες από Guardian
