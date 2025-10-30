Οι ιταλικές προβοκάτσιες που οδήγησαν στο «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940

«Στημένα» μεθοριακά επεισόδια λίγο πριν την ιταλική επίθεση

Έλληνες στρατιώτες δίπλα σε εγκαταλελειμμένα ιταλικά πυρομαχικά, Κορυτσά 1941, επιχρωματισμός Χρήστος Καπλάνης

Έλληνες στρατιώτες κινούνται μέσα στα χιόνια

Ελληνικό ιατρικό προσωπικό στο αλβανικό μέτωπο

Γιατί δεν έγινε γενική επιστράτευση πριν την 28η Οκτωβρίου;

Ιωάννης Πιτσίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως που είχαν περιέλθει στη γνώση των Αμερικανών ο Νταούτ Χότζα δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους Ιταλούς για να διεγείρουν τα αλυτρωτικά συναισθήματα των Τσάμηδων κατά των Ελλήνων (United States National Archives, 875.01/11 – 244, Επίσκοπος Φαν Νόλι, 31-10/1944).Δεν ήταν όμως μόνο η δολοφονία του Νταούτ Χότζα που εργαλειοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως αφορμή για την επίθεση τους στην Ελλάδα, αλλά και μια σειρά από, δήθεν, μεθοριακά επεισόδια, τα οποία η Ελλάδα μάλλον αγνοούσε, αλλά βρέθηκε στη δύσκολη θέση να απαντά συνεχώς για κάτι με το οποίο δεν είχε καμία σχέση…Τα επεισόδια αυτά κορυφώθηκαν πριν την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε στη διάθεσή μας το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων του ιταλικού Πρακτορείου «Stefani» και των απαντήσεων που δίνονταν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα το μεταφέρουμε εδώ περιληπτικά.Στις 26/10/1940, το «Stefani» μετέδωσε ότι ένοπλη ελληνική συμμορία επιτέθηκε σε αλβανικό φυλάκιο κοντά στην Κορυτσά νότια της διάβασης Καπετίτσα. Επακολούθησε συμπλοκή, σύμφωνα με το «Stefani», στην οποία ενεπλάκησαν και άλλες αλβανικές δυνάμεις που απέτρεψαν την ελληνική «εισβολή». Έξι Έλληνες συνελήφθησαν (;), ενώ δύο Αλβανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Νέο τηλεγράφημα του «Stefani» την ίδια μέρα ανέφερε ότι εξερράγησαν τρεις βόμβες κοντά στο γραφείο του λιμενάρχη του Πόρτο Έντα (Αγίων Σαράντα) και υπήρχαν δύο ελαφρά τραυματισμένοι. Το «Stefani» προσέθετε ότι καταζητούνται οι Έλληνες ή Βρετανοί πράκτορες που έκαναν την επίθεση. Να σημειώσουμε ότι στα χρόνια της ιταλικής κατοχής οι Άγιοι Σαράντα είχαν ονομαστεί (Πόρτο) Έντα, από το όνομα της μεγαλύτερης κόρης του Μουσολίνι!Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με τηλεγράφημά του, το οποίο στάλθηκε σε όλα τα πρακτορεία ειδήσεων του εξωτερικού, ανέφερε ότι είναι αδύνατο να μπήκε σε αλβανικό έδαφος ελληνική συμμορία, «δεδομένου ότι αι ελληνικαί στρατιωτικαί και πολιτικαί Αρχαί εξασφαλίζουν αδιατάρακτον την τάξιν» και γενικότερα, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πλήρη άγνοια για το συμβάν στην Κορυτσά. Επίσης, ανέφερε σε άλλο τηλεγράφημα, ότι οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος της Ελλάδας για τοποθέτηση βόμβας στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα είναι αστήρικτη και παιδαριώδης. Η Ελλάδα, συνέχιζε το ΑΠΕ, αγνοεί παντελώς τι έγινε στους Αγίους Σαράντα και σίγουρα, δεν σχετίζεται με αυτό.Θέλοντας, προφανώς, να μην αφήσει καμία σκιά η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε πληροφορίες από τα παραμεθόρια φυλάκια κοντά στην Κορυτσά για το αν έγινε αντιληπτό κάποιο επεισόδιο με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στις 2 π.μ. του Σαββάτου 26/10/1940 ακούστηκαν πυροβολισμοί από το αλβανικό έδαφος από την περιοχή της Βιγλίτσας. Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του το ΑΠΕ που έδινε περισσότερες λεπτομέρειες: οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από το χωριό Βέρμικ της Αλβανίας που απέχει 5 χλμ. από τη Βιγλίτσα και 4 χλμ. από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο επικεφαλής αξιωματικός του ελληνικού φυλακίου που βρισκόταν απέναντι από την περιοχή όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενημέρωσε τον Ιταλό αξιωματικό του γειτονικού αλβανικού φυλακίου αλλά δεν έλαβε απάντηση. Με νέο τηλεγράφημά του το ΑΠΕ, στην 1.15 μ.μ. της 27/10/1940 ανέφερε ότι η συνάντηση των δύο αξιωματικών των φυλακίων θα γινόταν στις 16.00 της ίδιας μέρας.Όμως το «Stefani» σε νέο τηλεγράφημά του ανέφερε νέο επεισόδιο σε ακρωτήριο κοντά στους Αγίους Σαράντα! Σύμφωνα με αυτό εξερράγη βόμβα κοντά στον σηματογράφο (κατακόρυφος ιστός για τη μετάδοση με σήματα διαφόρων μηνυμάτων) του ακρωτηρίου Οίτυλο (δεν βρήκαμε να υπάρχει, ούτε στην αρχαιότητα άλλο Οίτυλο, εκτός από αυτό της Μάνης και την αρχαία πόλη Οίτυλον της Λακωνίας). Από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές. Το «Stefani» ανέφερε πάντως ότι κοντά στον τόπο της έκρηξης «εθεάθη ύποπτος λέμβος».Πριν την 28η Οκτωβρίου 1940 είχε γίνει μόνο, κυρίως σε περιοχές της Ηπείρου (8η και 9η Ταξιαρχία). Ο Μεταξάς ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο να κατηγορηθεί από τους Ιταλούς για παραβίαση της ουδετερότητας. Πάντως στα τέλη Σεπτεμβρίου 1940 έγινε σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας υπό την προεδρία του Ιωάννη Μεταξά. Ο Αντιστράτηγος Ιωάννης Πιτσίκας, Διοικητής της Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε άμεση επιστράτευση. Οργισμένος, ο Μεταξάς είπε: «Άκουσε Πιτσίκα! Δεν κινδυνεύεις εσύ να σε βγάλει προδότη η Ιστορία! Κινδυνεύω εγώ! Αν διατάξω επιστράτευση, για έναν στρατιώτη που θα στέλνω στα σύνορα, ο Μουσολίνι θα στέλνει δύο και τότε η ελάχιστη ελπίδα που έχουμε να μην επιτύχει το σχέδιό τους θα εξατμισθεί» (Άγγελος Σ. Βλάχος, «Μια φορά κι έναν καιρό ένας διπλωμάτης», τόμος Α’, Εστία 1984-1988, σελ. 57). Ο Άγγελος Βλάχος ήταν παρών στη σύσκεψη. Ο Μεταξάς έπεισε και τον Παπάγο να μην γίνει επιστράτευση τονίζοντας ότι το γεγονός αυτό θα αποτελούσε ευθεία πρόκληση προς τους Ιταλούς και θα στοίχιζε 2.000.000 δραχμές τον μήνα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα…Πηγές: Δρ. Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος, «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1883-1949)», Τόμος ΙΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2014Σταύρος Ντάγιος, «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ», Εκδόσεις LITERATUS, 2015«1940-41 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ»Ευχαριστούμε θερμά τους κύριους Παπαφλωράτο και Ντάγιο για την πολύτιμη βοήθειά τους.