Οι ιταλικές προβοκάτσιες που οδήγησαν στο «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940
Η κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς – Η δολοφονία του Αλβανού κακοποιού Νταούτ Χότζα – Τα άγνωστα μεθοριακά «επεισόδια» που αποτέλεσαν αφορμή για την ιταλική επίθεση στην Ελλάδα - Γιατί η Ελλάδα δεν έκανε γενική επιστράτευση πριν τις 28/10/1940;
Με ένα ακόμα άρθρο, που αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της ελληνικής εποποιίας του 1940 κλείνουμε το αφιέρωμα στην εθνική επέτειο του «Όχι». Θα δούμε σήμερα πώς οι Ιταλοί με μια σειρά από στημένα «μεθοριακά επεισόδια» το 1940 καλλιέργησαν το ανάλογο κλίμα και βρήκαν αφορμές για να επιτεθούν στην Ελλάδα.
Η κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς (1939)Αν και από το 1935, με την εισβολή στην Αιθιοπία και την κατάληψή της (Μάιος 1936) η Ιταλία του Μουσολίνι είχε δείξει τις επεκτατικές διαθέσεις της, το γεγονός που έκανε την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να είναι σίγουρη ότι οι Ιταλοί θα επιτεθούν στη χώρα μας ήταν η «εισβολή» των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Αλβανία, τη Μεγάλη Παρασκευή 7 Απριλίου 1939. Επικεφαλής των ιταλικών στρατευμάτων ήταν ο Στρατηγός Alfredo Guzzoni. Οι Ιταλοί αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Αλβανίας και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατέλαβαν ολόκληρη τη χώρα.
Η δολοφονία του Νταούτ ΧότζαΈνα από τα γεγονότα που επικαλέστηκε η Ιταλία για να εισβάλλει στην Ελλάδα ήταν η δολοφονία του εθνικιστή Αλβανού κακοποιού Daut Hoxha (Νταούτ Χότζα, 1895-1940) στις 14 Ιουνίου 1940 στη Βόρειο Ήπειρο. Επρόκειτο για ένα εγκληματία, επικηρυγμένο από την ελληνική κυβέρνηση, για φόνους και ληστείες που είχε διαπράξει από τις αρχές της δεκαετίας του 1920! Στις 14 Ιουνίου 1940, ο Χότζα, ο οποίος επισήμως ήταν δασοφύλακας, αλλά διέθετε και σωματοφύλακα (!) πήγε σε κάποια βοσκοτόπια κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Για τη φύλαξη των βοσκοτόπων ήταν υπεύθυνος ο Χότζα. Εκεί συνάντησε δύο νεαρούς τσομπάνους, τον Ηλία Φότο, 24 ετών και τον 17χρονο Πίλο (Σπύρο) Κότσο, από το χωριό Μούρσι που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Φιλονίκησε μαζί τους και οι δύο νεαροί τον σκότωσαν με μπαλτάδες, ενώ κοιμόταν. Στη συνέχεια κατέφυγαν στην Κέρκυρα μέσω θαλάσσης. Παραδόθηκαν στις ελληνικές Αρχές και ομολόγησαν την πράξη τους. Η χώρα μας ενημέρωσε άμεσα τις ιταλικές Αρχές στην Αλβανία και παρέδωσε τους δολοφόνους με τη σχετική δικογραφία, μετά από αίτημα του «αλβανικού» (;) Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες όμως που είχαν περιέλθει στη γνώση των Αμερικανών ο Νταούτ Χότζα δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους Ιταλούς για να διεγείρουν τα αλυτρωτικά συναισθήματα των Τσάμηδων κατά των Ελλήνων (United States National Archives, 875.01/11 – 244, Επίσκοπος Φαν Νόλι, 31-10/1944).
«Στημένα» μεθοριακά επεισόδια λίγο πριν την ιταλική επίθεσηΔεν ήταν όμως μόνο η δολοφονία του Νταούτ Χότζα που εργαλειοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως αφορμή για την επίθεση τους στην Ελλάδα, αλλά και μια σειρά από, δήθεν, μεθοριακά επεισόδια, τα οποία η Ελλάδα μάλλον αγνοούσε, αλλά βρέθηκε στη δύσκολη θέση να απαντά συνεχώς για κάτι με το οποίο δεν είχε καμία σχέση…
Γιατί δεν έγινε γενική επιστράτευση πριν την 28η Οκτωβρίου;Πριν την 28η Οκτωβρίου 1940 είχε γίνει μόνο μερική επιστράτευση, κυρίως σε περιοχές της Ηπείρου (8η και 9η Ταξιαρχία). Ο Μεταξάς ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο να κατηγορηθεί από τους Ιταλούς για παραβίαση της ουδετερότητας. Πάντως στα τέλη Σεπτεμβρίου 1940 έγινε σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας υπό την προεδρία του Ιωάννη Μεταξά. Ο Αντιστράτηγος Ιωάννης Πιτσίκας, Διοικητής της Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε άμεση επιστράτευση. Οργισμένος, ο Μεταξάς είπε: «Άκουσε Πιτσίκα! Δεν κινδυνεύεις εσύ να σε βγάλει προδότη η Ιστορία! Κινδυνεύω εγώ! Αν διατάξω επιστράτευση, για έναν στρατιώτη που θα στέλνω στα σύνορα, ο Μουσολίνι θα στέλνει δύο και τότε η ελάχιστη ελπίδα που έχουμε να μην επιτύχει το σχέδιό τους θα εξατμισθεί» (Άγγελος Σ. Βλάχος, «Μια φορά κι έναν καιρό ένας διπλωμάτης», τόμος Α’, Εστία 1984-1988, σελ. 57). Ο Άγγελος Βλάχος ήταν παρών στη σύσκεψη. Ο Μεταξάς έπεισε και τον Παπάγο να μην γίνει επιστράτευση τονίζοντας ότι το γεγονός αυτό θα αποτελούσε ευθεία πρόκληση προς τους Ιταλούς και θα στοίχιζε 2.000.000 δραχμές τον μήνα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα…
