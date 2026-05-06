Η πόλη των 22 εκατομμυρίων κατοίκων που βυθίζεται μπροστά στα μάτια των επιστημόνων

Χάρη σε δορυφόρο της NASA, οι επιστήμονες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιώντας μετρήσεις κάθε 12 ημέρες





Η τεράστια μεγαλούπολη των περισσότερων από 22 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείται πλέον μία από τις ταχύτερα «βυθιζόμενες» πόλεις στον κόσμο. Όπως εξηγεί ο γεωφυσικός Ενρίκε Καμπράλ από το National Autonomous University of Mexico, το φαινόμενο προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές της πόλης, επηρεάζοντας το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, την ύδρευση, αλλά και δρόμους, κτίρια και κατοικίες.







Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν καταγραφεί φαινόμενα καθίζησης περίπου 5 εκατοστών τον χρόνο, ενώ μέχρι το 1950 ο ρυθμός είχε φτάσει ακόμη και τα 45 εκατοστά ετησίως.







Οι περιοχές που βουλιάζουν και οι ζημιές στις υποδομές Σήμερα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε αρκετές συνοικίες της πόλης. Σε ορισμένα σημεία, η συνολική καθίζηση του εδάφους φτάνει πλέον τα δεκάδες μέτρα, ενώ ιστορικά κτίρια, όπως ο κεντρικός καθεδρικός ναός, εμφανίζουν ορατή κλίση.



Χάρη στον δορυφόρο NISAR της NASA, οι επιστήμονες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιώντας μετρήσεις κάθε 12 ημέρες.



Κλείσιμο



Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, σε λιγότερο από έναν αιώνα ορισμένες περιοχές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 12 μέτρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 38 μέτρα.



Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το πρόβλημα στην περιοχή Iztapalapa, όπου σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εμφανίζοντας ρωγμές και επικίνδυνες καθιζήσεις. Το 2017 μάλιστα είχε σημειωθεί ένα χαρακτηριστικό περιστατικό όταν ταξί έπεσε μέσα σε ρήγμα που άνοιξε ξαφνικά στον δρόμο.



Ο κίνδυνος λειψυδρίας και η ανησυχία των ειδικών Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πέρα από τις καταστροφές στις υποδομές, το φαινόμενο συνδέεται άμεσα και με τον κίνδυνο σοβαρής λειψυδρίας τα επόμενα χρόνια.



Πόλη του Μεξικού , μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του πλανήτη, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο: ολόκληρη η πόλη βυθίζεται. Σύμφωνα με στοιχεία της NASA , η καθίζηση του εδάφους φτάνει σε ορισμένες περιοχές σχεδόν τα 25 εκατοστά ετησίως, με αποτέλεσμα οι αλλαγές να είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα.Η τεράστια μεγαλούπολη των περισσότερων από 22 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείται πλέον μία από τις ταχύτερα «βυθιζόμενες» πόλεις στον κόσμο. Όπως εξηγεί ο γεωφυσικός Ενρίκε Καμπράλ από το National Autonomous University of Mexico, το φαινόμενο προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές της πόλης, επηρεάζοντας το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, την ύδρευση, αλλά και δρόμους, κτίρια και κατοικίες.Η βασική αιτία εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πόλη έχει χτιστεί πάνω σε μια αρχαία λίμνη. Με την πάροδο των δεκαετιών, η συνεχής άντληση υπόγειων υδάτων για τις ανάγκες του πληθυσμού και η αδιάκοπη αστική ανάπτυξη εξάντλησαν τον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρεί σταδιακά.Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν καταγραφεί φαινόμενα καθίζησης περίπου 5 εκατοστών τον χρόνο, ενώ μέχρι το 1950 ο ρυθμός είχε φτάσει ακόμη και τα 45 εκατοστά ετησίως.Σήμερα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε αρκετές συνοικίες της πόλης. Σε ορισμένα σημεία, η συνολική καθίζηση του εδάφους φτάνει πλέον τα δεκάδες μέτρα, ενώ ιστορικά κτίρια, όπως ο κεντρικός καθεδρικός ναός, εμφανίζουν ορατή κλίση.Χάρη στον δορυφόρο NISAR της NASA, οι επιστήμονες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιώντας μετρήσεις κάθε 12 ημέρες.Τα στοιχεία δείχνουν ότι περιοχές όπως το αεροδρόμιο της πόλης και το γνωστό μνημείο Angel of Independence βυθίζονται κατά περίπου 1,9 εκατοστά τον μήνα, δηλαδή σχεδόν 25 εκατοστά τον χρόνο.Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, σε λιγότερο από έναν αιώνα ορισμένες περιοχές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 12 μέτρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 38 μέτρα.Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το πρόβλημα στην περιοχή Iztapalapa, όπου σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εμφανίζοντας ρωγμές και επικίνδυνες καθιζήσεις. Το 2017 μάλιστα είχε σημειωθεί ένα χαρακτηριστικό περιστατικό όταν ταξί έπεσε μέσα σε ρήγμα που άνοιξε ξαφνικά στον δρόμο.Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πέρα από τις καταστροφές στις υποδομές, το φαινόμενο συνδέεται άμεσα και με τον κίνδυνο σοβαρής λειψυδρίας τα επόμενα χρόνια.

Η συνεχής εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα όχι μόνο επιταχύνει τη βύθιση της πόλης, αλλά απειλεί και την επάρκεια νερού για εκατομμύρια κατοίκους.



Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου μέσω δορυφόρων και νέων τεχνολογιών αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, η οποία συνεχίζει να «βουλιάζει» χρόνο με τον χρόνο.