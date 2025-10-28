Συγκίνηση για τον τυφλό σημαιοφόρο στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Γαβαλού Αγρινίου - Δείτε βίντεο

Ο διευθυντής του σχολείου συνεχάρη μεταξύ άλλων τους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα τους συμμαθητές, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση