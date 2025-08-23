Πόσοι είναι οι νόμιμοι μετανάστες και πόσοι οι κάτοχοι Golden Visa στην Ελλάδα; Δείτε πίνακες

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Από ποιες χώρες προέρχονται - Αναλυτικά οι πίνακες με τα στοιχεία από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Ένα από τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα και τους αναγνώστες του protothema.gr είναι το μεταναστευτικό. Στους παράνομους ή παράτυπους μετανάστες ή λαθρομετανάστες έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές.
Πέρα βέβαια από τους παράτυπους μετανάστες υπάρχουν και οι νόμιμοι, που καταγράφονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πολύ πρόσφατα στοιχεία (31 Ιουλίου 2025) του Υπουργείου καταγράφουν τους νόμιμους μετανάστες στη χώρα μας και τις κυριότερες χώρες προέλευσής τους (Παράρτημα Β).
Στο ίδιο Παράρτημα υπάρχει ένα ακόμα, ιδιαίτερα σημαντικό κατά την άποψή μας, στοιχείο: ο αριθμός όσων αλλοδαπών είναι «μόνιμοι επενδυτές» (έτσι χαρακτηρίζονται οι κάτοχοι Golden Visa), αλλά και ο αριθμός των μελών των οικογενειών τους, που ίσως κάποιοι δεν έχουν σκεφτεί ότι ακολουθούν τους «μόνιμους επενδυτές» (προφανώς υπάρχουν και οι γνωστοί «περιστασιακοί επενδυτές…).
Θα δούμε περιληπτικά τους αριθμούς των νόμιμων μεταναστών, τις χώρες προέλευσής τους και τα στοιχεία που αφορούν τους κατόχους Golden Visa και των μελών των οικογενειών τους. Και τέλος, πόσοι είναι οι κάτοχοι ΑΔΕΤ στην Ελλάδα και από ποιες χώρες προέρχονται οι περισσότεροι.
Οι πίνακες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που παραθέτουμε σίγουρα θα βοηθήσουν τους αναγνώστες μας στην κατανόηση του άρθρου.
Περισσότεροι από 900.000 οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, Αλβανοί το 53% από τους «πολίτες τρίτων χωρών»
Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1, οι νόμιμοι μετανάστες στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2025 ήταν 901.536. Από αυτούς, οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς ήταν 264.699, 36.776 είχαν άδειες διαμονής προσωρινής προστασίας, 508.499 ήταν οι πολίτες τρίτων χωρών, ενώ οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (κάτοχοι ενεργών ΑΔΕΤ, Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου δηλαδή) ήταν 91.562.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ανάμεσα στους πολίτες τρίτων χωρών, περισσότεροι είναι οι Αλβανοί (268.964) και ακολουθούν οι Κινέζοι, οι Πακιστανοί, οι Γεωργιανοί (-ές), οι Μπανγκλαντεσιανοί, οι Ρώσοι (-ίδες), οι Ουκρανοί (-ίδες), οι Αιγύπτιοι, οι Φιλιππινέζοι (-έζες) και οι Τούρκοι στη 10η θέση. Συνολικά, οι Τούρκοι και οι Τουρκάλες που ζουν στην Ελλάδα είναι 10.934, 2,2% του συνόλου των πολιτών τρίτων χωρών. Στον Πίνακα 3 βλέπουμε τη χαώδη διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες από το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και την Αίγυπτο, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Επίσης, την τεράστια διαφορά «υπέρ» των γυναικών αυτή τη φορά, με τα άτομα από Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία. Οι Φιλιππινέζες είναι διπλάσιες (και κάτι…) από τους Φιλιππινέζους.
Σχετική ισορροπία υπάρχει σε όσες και όσους προέρχονται από την Αλβανία, την Κίνα και την Τουρκία. Πάντως, ως τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν και 287.531 εκκρεμείς αιτήσεις αδειών διαμονής. Όπως βλέπετε στον Πίνακα 8, από τον Ιούλιο του 2024 ως τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν μόνο οριακές μεταβολές στον αριθμό αυτό: από 269.184 (08/2024) ως 296.170 (03/2025).
Οι… Ευρωπαίοι επενδυτές
Σε εκατοντάδες σχόλια στο protothema.gr, ιδιαίτερα σε άρθρα για την εγκληματικότητα κάποιοι και κάποιες κάνουν σχόλια για τους… Ευρωπαίους επενδυτές που εμπλέκονται σε παρανομίες. Στον Πίνακα 11, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ζουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίων πολιτών από διάφορες χώρες της Ε.Ε. και από τα δύο φύλα. Περισσότεροι είναι οι Βούλγαροι και ακολουθούν: Ρουμάνοι, Πολωνοί, Γερμανοί, Κύπριοι, Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Σουηδοί, Ισπανοί και άλλοι Ευρωπαίοι. Στη χώρα μας ζουν βέβαια και 14.549 ομογενείς από την Αλβανία, 3.701 από την τέως ΕΣΣΔ και 2.545 από την Τουρκία.
Μόνιμοι επενδυτές (Golden Visa)
Συνεχίζουμε το άρθρο με όσους κατόχους Golden Visa (επίσημα: μόνιμοι επενδυτές) ζουν στην Ελλάδα. Από τον Πίνακα 12α και τις δύο στήλες αριστερά (ανανέωση-επανέκδοση) βλέπουμε ότι πρώτοι σε αριθμό κατόχων Golden Visa στην Ελλάδα είναι οι Κινέζοι και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Ρώσοι. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ακολουθούν υπήκοοι πέντε ασιατικών και ενός αφρικανικού κράτους και τη δέκατη θέση «καταλαμβάνουν» οι Ουκρανοί.
Από τις δύο στήλες δεξιά του ίδιου πίνακα (αρχική χορήγηση) βλέπουμε ότι Κινέζοι και Τούρκοι παραμένουν στις δύο πρώτες θέσεις, αυξημένοι κατά πολύ μάλιστα, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθούν οι Λιβανέζοι. Εντυπωσιακή εμφάνιση Βρετανών, Αμερικανών και Ισραηλινών επενδυτών, αναμενόμενη υποχώρηση των Ρώσων και στη 10η θέση οι Αρμένιοι. Ίσως όσα έγιναν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το φθινόπωρο του 2023 έπαιξαν τον ρόλο τους. Συνολικά, όπως βλέπουμε ζουν στην Ελλάδα 13.400 μόνιμοι επενδυτές και 9.821 μόνιμες επενδύτριες, συνολικά δηλαδή 23.221 κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής Golden Visa. Όσο για τα μέλη των οικογενειών τους (Πίνακας 12β) σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις υπηκοότητες των κατόχων των Golden Visa και φτάνουν συνολικά τα 42.035 άτομα. Με λίγα λόγια, περισσότερα από 65.000 άτομα ζουν στη χώρα μας είτε ως μόνιμοι επενδυτές είτε ως μέλη των οικογενειών τους.
Οι κορυφαίες πέντε εθνικότητες με ΑΔΕΤ
Τέλος, στην Ελλάδα ζουν και δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας με ενεργή ΑΔΕΤ (Πίνακας 18). Τι είναι η ΑΔΕΤ; Η Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου είναι το βασικό έγγραφο ταυτοποίησης που διαθέτουν οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. Είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή τους, για την έκδοση μιας σειράς άλλων απαραίτητων εγγράφων και για την πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, κοινωνική πρόνοια, πρόσβαση στην εργασία, νομική εκπροσώπηση (Πηγή: Refugee Support Aegean-Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο). Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενεργή ΑΔΕΤ έχουν 91.562 άτομα στη χώρα μας. 29.859 από αυτούς είναι Αφγανοί, 17.976 υπήκοοι Συρίας, 11.776 Παλαιστίνιοι, 9.121 Ιρακινοί και 3.906 υπήκοοι Ερυθραίας (χώρα της Ανατολικής Αφρικής με πρωτεύουσα την Ασμάρα που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Αιθιοπία το 1993). Υπάρχουν και άλλα 18.924 άτομα, διαφόρων υπηκοοτήτων. Για περισσότερα στοιχεία, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 31 Ιουλίου 2025.
