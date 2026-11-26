Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Στην Κρήτη για λίγες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τα γενέθλια του πατέρα του
Στην Κρήτη για λίγες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τα γενέθλια του πατέρα του
Ο Έλληνας τενίστας έφτασε στο Ηράκλειο με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Γαλλία και αναχώρησε αμέσως μετά το οικογενειακό δείπνο
Μια σύντομη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποίησε την Τρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του τα 59α γενέθλια του πατέρα του, Απόστολου.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα «Πατρίς», ο 28χρονος Έλληνας τενίστας ταξίδεψε από τη Γαλλία στο Ηράκλειο με ιδιωτικό αεροσκάφος, με την παραμονή του στο νησί να διαρκεί λίγες μόλις ώρες.
Στην Κρήτη βρίσκεται αυτές τις ημέρες και ο μικρότερος αδελφός του, Παύλος Τσιτσιπάς, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά Hersonissos Challenger 4. Ωστόσο, ο Στέφανος δεν βρέθηκε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει την αγωνιστική του προσπάθεια, καθώς η επίσκεψή του είχε αποκλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα.
Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα στο πλευρό του πατέρα του, με την οικογένεια να γιορτάζει τα γενέθλια του Απόστολου Τσιτσιπά σε δείπνο.
Μετά την ολοκλήρωση της οικογενειακής συνάντησης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναχώρησε με προορισμό τη Γαλλία.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα «Πατρίς», ο 28χρονος Έλληνας τενίστας ταξίδεψε από τη Γαλλία στο Ηράκλειο με ιδιωτικό αεροσκάφος, με την παραμονή του στο νησί να διαρκεί λίγες μόλις ώρες.
Στην Κρήτη βρίσκεται αυτές τις ημέρες και ο μικρότερος αδελφός του, Παύλος Τσιτσιπάς, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά Hersonissos Challenger 4. Ωστόσο, ο Στέφανος δεν βρέθηκε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει την αγωνιστική του προσπάθεια, καθώς η επίσκεψή του είχε αποκλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα.
Stefanos Tsitsipas flew to the island of Crete, Greece to surprise his father Apostolos Tsitsipas on Apo's 59th Birthday— TennisNewsHype (@TennisNewsHype) November 25, 2026
November 24, 2026
Stef was at the family dinner in Heraklion to mark the occassion pic.twitter.com/CCVIXBJHKl
Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα στο πλευρό του πατέρα του, με την οικογένεια να γιορτάζει τα γενέθλια του Απόστολου Τσιτσιπά σε δείπνο.
Μετά την ολοκλήρωση της οικογενειακής συνάντησης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναχώρησε με προορισμό τη Γαλλία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα