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Μπαρτζώκας: Απόλαυση να βλέπεις την ομάδα
Μπαρτζώκας: Απόλαυση να βλέπεις την ομάδα
Πανευτυχής ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ δήλωσε πως είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα να παίζει με αυτό το πνεύμα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ δεν θα μπορούσε να μην είναι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του και απ' όσα είδε από τους παίκτες του. Ο κόουτς των Πειραιωτών στις δηλώσεις του στη Nova είπε πως είναι απόλαυση να βλέπεις αυτή την ομάδα.
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:
«Όταν οδηγείς τον αντίπαλο σε 21 λάθη, είχαμε ομαδικό πνεύμα και κάναμε ότι μπορούσαμε να σταματήσουμε μία τόσο ταλαντούχα ομάδα. Ήταν ομαδική δουλειά βάλαμε πάνω από 100 πόντους. Ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, ο Χολ 9 ριμπάουντ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χημεία και τα αποδυτήρια και ο κόσμος στηρίζει την ομάδα.
Έχουμε μία δυνατή ομάδα, έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Είμαστε στην πρώτη θέση της Euroleague. Δεν μας δίνει κάτι, αλλά είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα να παίζει με αυτό το πνεύμα», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:
«Όταν οδηγείς τον αντίπαλο σε 21 λάθη, είχαμε ομαδικό πνεύμα και κάναμε ότι μπορούσαμε να σταματήσουμε μία τόσο ταλαντούχα ομάδα. Ήταν ομαδική δουλειά βάλαμε πάνω από 100 πόντους. Ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, ο Χολ 9 ριμπάουντ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χημεία και τα αποδυτήρια και ο κόσμος στηρίζει την ομάδα.
Έχουμε μία δυνατή ομάδα, έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Είμαστε στην πρώτη θέση της Euroleague. Δεν μας δίνει κάτι, αλλά είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα να παίζει με αυτό το πνεύμα», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
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