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Champions League: Τεσσάρα η Μπαρτσελόνα στη Σαμπάχ, διπλό της Βιγιαρεάλ στη Μπρατισλάβα, δείτε τα γκολ
Champions League: Τεσσάρα η Μπαρτσελόνα στη Σαμπάχ, διπλό της Βιγιαρεάλ στη Μπρατισλάβα, δείτε τα γκολ
Πάρτι έκανε η Μπαρτσελόνα εκτός έδρας κόντρα στη Σαμπάχ, την οποία και διέλυσε με σκορ 4-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League - Διπλό της Βιγιαρεάλ στη Μπρατισλάβα κόντρα στη Σλόβαν
Κανένα πρόβλημα απέναντι στην Σαμπάχ δε συνάντησε η Μπαρτσελόνα. Παρότι ο Χάνσι Φλικ κράτησε στον πάγκο τον Ραφίνια και αρκετούς ακόμη βασικούς, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαμάλ, η «Μπάρτσα» έφτασε δια περιπάτου στην τέταρτη νίκη της στη League Phase του Champions League με 4-1. Οι Καταλανοί διατηρήθηκαν στην πρώτη οκτάδα, χάρις στα δύο γκολ του Γκόρντον και των Αντεγέμι, Γκαμπριέλ Ζεσούς.
Για τους γηπεδούχους, που συμπλήρωσαν τέσσερις ήττες σε πέντε ματς (έχουν μια νίκη), το «γκολ της τιμής» σημείωσε ο Μίκελς στο 63'.
Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase πέτυχε η Βιγιαρεάλ με 1-0 εκτός έδρας επί της Σλόβαν Μπρατισαλάβας, χάρις στο γκολ του Μπιουκάναν στο 62ο λεπτό. «Τρίποντο», που προσωρινά έφερε το «κίτρινο υποβρύχιο» στην 22η θέση.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (90'+2 Χέλμερσεν)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0 (77' Γκιουλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1 (50' Βαλβέρδε, 60' Μπέλιγχαμ, 64',84' Μπαπέ, 87' Βινίσιους - 32' πέν. Πέρισιτς)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Νάπολι (Ιταλία) 2-2 (67' Μπουαντί, 86' Τσερκί - 55' Χόιλουντ, 66' Λανγκ)
Άρσεναλ (Αγγλία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1 (10' Γιόκερες - 55' Μπέιερ)
Φέγενορντ (Ολλανδία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1 (88' Νάτσο - 2'αυτ. Ταργκαλιν)
Λειψία (Γερμανία) - Λανς (Γαλλία) 3-1 (6' Ράουμ, 9',90'+4 Νούσα - 58' Ούντολ)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Μπέτις (Ισπανία) 0-2 (43',57' Ερνάντες)
Κόμο (Ιταλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0 (57' Μίγια)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-1 (62' Μπιουκάναν)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4 (63' Μίκελς - 31',51' Γκόρντον, 55' Αντεγέμι, 60' Ζεσούς)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Ίντερ (Ιταλία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00
Ατλέτικο (Ισπανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο) - Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
Για τους γηπεδούχους, που συμπλήρωσαν τέσσερις ήττες σε πέντε ματς (έχουν μια νίκη), το «γκολ της τιμής» σημείωσε ο Μίκελς στο 63'.
Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase πέτυχε η Βιγιαρεάλ με 1-0 εκτός έδρας επί της Σλόβαν Μπρατισαλάβας, χάρις στο γκολ του Μπιουκάναν στο 62ο λεπτό. «Τρίποντο», που προσωρινά έφερε το «κίτρινο υποβρύχιο» στην 22η θέση.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (90'+2 Χέλμερσεν)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0 (77' Γκιουλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1 (50' Βαλβέρδε, 60' Μπέλιγχαμ, 64',84' Μπαπέ, 87' Βινίσιους - 32' πέν. Πέρισιτς)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Νάπολι (Ιταλία) 2-2 (67' Μπουαντί, 86' Τσερκί - 55' Χόιλουντ, 66' Λανγκ)
Άρσεναλ (Αγγλία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1 (10' Γιόκερες - 55' Μπέιερ)
Φέγενορντ (Ολλανδία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1 (88' Νάτσο - 2'αυτ. Ταργκαλιν)
Λειψία (Γερμανία) - Λανς (Γαλλία) 3-1 (6' Ράουμ, 9',90'+4 Νούσα - 58' Ούντολ)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Μπέτις (Ισπανία) 0-2 (43',57' Ερνάντες)
Κόμο (Ιταλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0 (57' Μίγια)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-1 (62' Μπιουκάναν)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4 (63' Μίκελς - 31',51' Γκόρντον, 55' Αντεγέμι, 60' Ζεσούς)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Ίντερ (Ιταλία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00
Ατλέτικο (Ισπανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο) - Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
Λιλ (Γαλλία) - Μπάγερν (Γερμανία) 22:00
Σαχτάρ (Ουκρανία) - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σαχτάρ (Ουκρανία) - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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