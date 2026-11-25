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Ιτούδης σε Οτούρου: Σοβαρέψου, αν δεν μπορείς πες μου να βάλω άλλον παίκτη, βίντεο
Ιτούδης σε Οτούρου: Σοβαρέψου, αν δεν μπορείς πες μου να βάλω άλλον παίκτη, βίντεο
Ο Ιτούδης τα έγινε έξαλλος με τον Οτούρου και του τα έψαλλε σε τάιμ άουτ, ενώ από τον Έλληνα κόουτς τα άκουσαν και οι υπόλοιποι παίκτες
Έξαλλος έγινε ο Δημήτρης Ιτούδης με τον Ντάνιελ Οτούρου και ζήτησε τάιμ άουτ αμέσως μετά από τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο κόουτς της Χάποελ Τελ Αβίβ κάλεσε την ομάδα του με σκοπό να τα χώσει στον σέντερ του.
Ο λόγος που έγινε έξαλλος με τον Οτούρου είχε να κάνει με μία φάση που έδωσε χώρο στον Εβάν Φουρνιέ και εκείνος με ένα εύκολο drive έκανε το 47-44.
«Σοβαρέψου. Αν δεν μπορείς, πες μου να βάλω έναν άλλον παίκτη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!», είπε ο Ιτούδης στον Οτούρου και δεν μπορούσε να κρύψει το πόσο έξαλλος ήταν με τον τρόπο που έπαιζε ο παίκτης του.
Δεν γλίτωσαν και οι υπόλοιποι παίκτες της Χάποελ στους οποίους είπε: «Βγείτε εσείς εκεί έξω και κάντε προπονητές, τότε».
Ο λόγος που έγινε έξαλλος με τον Οτούρου είχε να κάνει με μία φάση που έδωσε χώρο στον Εβάν Φουρνιέ και εκείνος με ένα εύκολο drive έκανε το 47-44.
«Σοβαρέψου. Αν δεν μπορείς, πες μου να βάλω έναν άλλον παίκτη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!», είπε ο Ιτούδης στον Οτούρου και δεν μπορούσε να κρύψει το πόσο έξαλλος ήταν με τον τρόπο που έπαιζε ο παίκτης του.
Δεν γλίτωσαν και οι υπόλοιποι παίκτες της Χάποελ στους οποίους είπε: «Βγείτε εσείς εκεί έξω και κάντε προπονητές, τότε».
Puče Hapoel Tel Aviv k’o kokica. Dimitris Itoudis nudi Ishu Wainrightu da on vodi timeout nakon što je složio facu. https://t.co/Rjv2okALPb— Cone (@NerHasanovic) November 25, 2026
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