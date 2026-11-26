Ξεκίνησε σήμερα η έναρξη της διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το χρηματιστηριακό ταμπλό, τον Ιούλιο του 2017 - Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές