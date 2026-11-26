ΜΕΤΚΑ: Επιστροφή στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και νέες αναπτυξιακές προοπτικές
ΜΕΤΚΑ: Επιστροφή στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και νέες αναπτυξιακές προοπτικές
Ξεκίνησε σήμερα η έναρξη της διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το χρηματιστηριακό ταμπλό, τον Ιούλιο του 2017 - Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές
Ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει σήμερα η ΜΕΤΚΑ, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το χρηματιστηριακό ταμπλό, τον Ιούλιο του 2017.
Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN επιστρέφει στην ελληνική κεφαλαιαγορά με διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και φιλόδοξες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών, των παραχωρήσεων και των έργων δικτύων.
Το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας αποτυπώθηκε στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή και την αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ανέρχεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ.
Κατά τη σημερινή τελετή έναρξης της διαπραγμάτευσης, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπογράμμισαν τον ιστορικό συμβολισμό της επιστροφής της ΜΕΤΚΑ, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή της αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να στηρίζει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων.
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Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN επιστρέφει στην ελληνική κεφαλαιαγορά με διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και φιλόδοξες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών, των παραχωρήσεων και των έργων δικτύων.
Το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας αποτυπώθηκε στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή και την αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ανέρχεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ.
Κατά τη σημερινή τελετή έναρξης της διαπραγμάτευσης, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπογράμμισαν τον ιστορικό συμβολισμό της επιστροφής της ΜΕΤΚΑ, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή της αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να στηρίζει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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