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Sold out το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν
Sold out το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μίλαν εξαντλήθηκαν και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο
Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι στο πλευρό της ομάδας του και το έχει δείξει και τη φετινή σεζόν. Και στο ματς με τον Ηρακλή οι φίλοι των Πειραιωτών έδωσαν βροντερό παρών για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Αλγουαθίλ και ειδικά αυτή τη στιγμή που έχουν διαμορφωθεί δύσκολες συνθήκες λόγω των τραυματισμών.
Το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ματς με τη Μίλαν θα είναι κατάμεστο με τον κόσμο να έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια. Η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out σε αυτό το παιχνίδι και στο φαληρικό γήπεδο δεν θα πέφτει καρφίτσα.
Στην αναμέτρηση με τη Μίλαν, μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει και ένα εντυπωσιακό κορεό και έχουν ζητήσει από τον κόσμο να συνεργαστεί για να βγει ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα.
Το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ματς με τη Μίλαν θα είναι κατάμεστο με τον κόσμο να έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια. Η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out σε αυτό το παιχνίδι και στο φαληρικό γήπεδο δεν θα πέφτει καρφίτσα.
Στην αναμέτρηση με τη Μίλαν, μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει και ένα εντυπωσιακό κορεό και έχουν ζητήσει από τον κόσμο να συνεργαστεί για να βγει ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα.
🔴⚪ SOLD OUT! 💥 🆚 AC Milan https://t.co/jGBgZzHhKe— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2026
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