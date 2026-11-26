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To πρώτο τριπλ νταμπλ του Λεμπρόν με τους Σίξερς λύγισε τον Αντετοκούνμπο που τα έβαλε μέχρι και με 3 αντιπάλους για ένα καλάθι, δείτε βίντεο
To πρώτο τριπλ νταμπλ του Λεμπρόν με τους Σίξερς λύγισε τον Αντετοκούνμπο που τα έβαλε μέχρι και με 3 αντιπάλους για ένα καλάθι, δείτε βίντεο
Οι Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς έβαλαν τέλος στο σερί των 7 νικών των Χιτ του Αντετοκούνμπο καθώς επικράτησαν 111-104 για το NBA Cup
Θύμα του μεγαλείου του Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος στα 41 του εξακολουθεί να γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΝΒΑ έπεσαν οι Μαϊάμι Χιτ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είδαν να μπαίνει τέλος στο σερί των 7 νικών τους καθώς γνώρισαν την ήττα με 111-104 για το NBA Cup.
Τους Σίξερς οδήγησε στη νίκη ο Λεμπρόν, ο οποίος με τους 25 πόντους που πέτυχε - η καλύτερη φετινή του επίδοση- τις 12 ασίστ που μοίρασε και τα 10 ριμπάουντ που μάζεψε έγινε μεγαλύτερος σε ηλικίας παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει τριπλ νταμπλ.
Ο Λεμπρόν έγραψε το (άλλο ένα) μοναδικό ρεκόρ σε ηλικία 41 ετών και 330 ημερών ενώ για τους Σίξερς ο Ταϊρις Μάξεϊ πέτυχε 30 πόντους και ο Βι Τζέι Έτζκομπ άλλους 18 πόντους.
Από τους Χιτ, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους προς το τέλος της τέταρτης περιόδου, κορυφαίος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε βάζοντας τα ακόμα και με τρεις αντιπάλους στην ίδια φάση για να στείλει την μπάλα στο καλάθι των Σίξερς.
«Ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που έχω για ανταγωνισμό», σχολίασε σε ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του αγώνα επιλέγοντας για πρώτη φωτογραφία στο άλμπουμ μια «μονομαχία» του με τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Τους Σίξερς οδήγησε στη νίκη ο Λεμπρόν, ο οποίος με τους 25 πόντους που πέτυχε - η καλύτερη φετινή του επίδοση- τις 12 ασίστ που μοίρασε και τα 10 ριμπάουντ που μάζεψε έγινε μεγαλύτερος σε ηλικίας παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει τριπλ νταμπλ.
Ο Λεμπρόν έγραψε το (άλλο ένα) μοναδικό ρεκόρ σε ηλικία 41 ετών και 330 ημερών ενώ για τους Σίξερς ο Ταϊρις Μάξεϊ πέτυχε 30 πόντους και ο Βι Τζέι Έτζκομπ άλλους 18 πόντους.
Από τους Χιτ, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους προς το τέλος της τέταρτης περιόδου, κορυφαίος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε βάζοντας τα ακόμα και με τρεις αντιπάλους στην ίδια φάση για να στείλει την μπάλα στο καλάθι των Σίξερς.
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«Ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που έχω για ανταγωνισμό», σχολίασε σε ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του αγώνα επιλέγοντας για πρώτη φωτογραφία στο άλμπουμ μια «μονομαχία» του με τον Λεμπρόν Τζέιμς.
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