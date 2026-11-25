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Ολυμπιακός: Με Φίλη, Μπακούλα και Τουφάκη η αποστολή για Μίλαν
Ολυμπιακός: Με Φίλη, Μπακούλα και Τουφάκη η αποστολή για Μίλαν
Με τις γνωστές απουσίες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μίλαν με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει στην αποστολή τρεις πιτσιρικάδες
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μίλαν με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα. Συγκεκριμένα οι Έσε, Πουέρτα, Τσικίνιο και Μπέιλι δεν είναι στη διάθεση του Βάσκου προπονητή, αφού ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν προέκυψε για την ομάδα του Πειραιά με τον Ιμανόλ να υπολογίζει κανονικά σε όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης (25/11) ο Βάσκος προπονητής ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι τρεις πιτσιρικάδες. Ο λόγος για τους Μπακούλα, Φίλη και Τουφάκη που είναι κανονικά στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα με τη Μίλαν.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι:
Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Φρόιλερ, Μπακούλας, Φίλης, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες.
Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν προέκυψε για την ομάδα του Πειραιά με τον Ιμανόλ να υπολογίζει κανονικά σε όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης (25/11) ο Βάσκος προπονητής ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι τρεις πιτσιρικάδες. Ο λόγος για τους Μπακούλα, Φίλη και Τουφάκη που είναι κανονικά στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα με τη Μίλαν.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι:
Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Φρόιλερ, Μπακούλας, Φίλης, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες.
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