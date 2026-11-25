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Μαρτσέλο: «Έπαιξα με Καρέκα, Φαλκάο, κρίμα που δεν πήραμε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ»
Μαρτσέλο: «Έπαιξα με Καρέκα, Φαλκάο, κρίμα που δεν πήραμε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ»
Ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο μίλησε στο «The Football Show» για την ΑΕΚ, την Ξάνθη και τον Άκη Ζήκο, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες
O Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, Βεριντιάνο Μαρτσέλο, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show» όπου μίλησε για την καριέρα του, τη μάχη της ΑΕΚ απέναντι στην Κόμο και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
«Ο Ζήκος ήταν ένα μεγάλο ταλέντο όταν ήρθε στην Ξάνθη. Όταν ήρθε είπα: "Υπάρχει Έλληνας με τέτοιο επίθετο:". Μου έκανε εντύπωση» τα λόγια του Βεριντιάνο Μαρτσέλο για τον Άκη Ζήκο.
«Πριν έρθω στην Ελλάδα έπαιξα στη Σάο Πάολο των Καρεκα, Φαλκάο. Όταν ήρθα στη Ξάνθη ένιωθα ότι έπαιζα με παιδιά που ήταν 12-15 χρονών. Δεν ήταν θέμα να κερδίσουμε τα παιχνίδια, αλλά να προσφέρουμε κάτι» είπε για τα πρώτα του χρόνια στη χώρα μας.
«Η μεταγραφή μου στην ΑΕΚ έγινε γρήγορα. Είχαμε τρομερή ομάδα παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά κρίμα που δεν πήραμε πρωτάθλημα» σχολίασε για την παρουσία του στην Ένωση.
«Θα μπορούσε η επίθεση της ΑΕΚ να είχε βοηθήσει λίγο περισσότερο την ομάδα χθες με τρεξίματα και κράτημα μπάλας, ήταν κάτι που έλειπε. Οι επιθετικοί της ΑΕΚ χθες μπορούσαν να δουλέψουν περισσότερο για την ομάδα, έπρεπε να ήταν πιο ενοχλητικοί απέναντι στους αντίπαλους αμυντικούς παρά να περιμένουν τις φάσεις» τόνισε για τη μάχη των «κιτρινόμαυρων» με την Κόμο.
«Ο Αριάγκα έλειπε από το χθεσινό παιχνίδι, είναι ένας ψηλός παίχτης που δίνει επιθετικότητα στην ομάδα. Έλειψε δηλαδή ο παίχτης που θα κουβαλήσει την ομάδα από πίσω και θα δημιουργήσει κάτι παραπάνω» συμπλήρωσε μιλώντας για το χθεσινό ματς.
«Οι άνθρωποι που έχουν οι ομάδες στις κατηγορίες Κ15, Κ16, Κ18, Κ19 θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη προσοχή, γιατί παίζουν με τα όνειρα των παιδιών. Οι πρόεδροι θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ ταλέντο».
«Ο Ζήκος ήταν ένα μεγάλο ταλέντο όταν ήρθε στην Ξάνθη. Όταν ήρθε είπα: "Υπάρχει Έλληνας με τέτοιο επίθετο:". Μου έκανε εντύπωση» τα λόγια του Βεριντιάνο Μαρτσέλο για τον Άκη Ζήκο.
«Πριν έρθω στην Ελλάδα έπαιξα στη Σάο Πάολο των Καρεκα, Φαλκάο. Όταν ήρθα στη Ξάνθη ένιωθα ότι έπαιζα με παιδιά που ήταν 12-15 χρονών. Δεν ήταν θέμα να κερδίσουμε τα παιχνίδια, αλλά να προσφέρουμε κάτι» είπε για τα πρώτα του χρόνια στη χώρα μας.
«Η μεταγραφή μου στην ΑΕΚ έγινε γρήγορα. Είχαμε τρομερή ομάδα παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά κρίμα που δεν πήραμε πρωτάθλημα» σχολίασε για την παρουσία του στην Ένωση.
«Θα μπορούσε η επίθεση της ΑΕΚ να είχε βοηθήσει λίγο περισσότερο την ομάδα χθες με τρεξίματα και κράτημα μπάλας, ήταν κάτι που έλειπε. Οι επιθετικοί της ΑΕΚ χθες μπορούσαν να δουλέψουν περισσότερο για την ομάδα, έπρεπε να ήταν πιο ενοχλητικοί απέναντι στους αντίπαλους αμυντικούς παρά να περιμένουν τις φάσεις» τόνισε για τη μάχη των «κιτρινόμαυρων» με την Κόμο.
«Ο Αριάγκα έλειπε από το χθεσινό παιχνίδι, είναι ένας ψηλός παίχτης που δίνει επιθετικότητα στην ομάδα. Έλειψε δηλαδή ο παίχτης που θα κουβαλήσει την ομάδα από πίσω και θα δημιουργήσει κάτι παραπάνω» συμπλήρωσε μιλώντας για το χθεσινό ματς.
«Οι άνθρωποι που έχουν οι ομάδες στις κατηγορίες Κ15, Κ16, Κ18, Κ19 θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη προσοχή, γιατί παίζουν με τα όνειρα των παιδιών. Οι πρόεδροι θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ ταλέντο».
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